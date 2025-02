Les Dérives de Will Smith sur le plateau de Hitch

Andy Tennant, le réalisateur de Hitch, revient sur les moments difficiles qu'il a vécus avec Will Smith lors du tournage du film. Il révèle que Smith a tenté de se retirer du projet trois jours avant le début du tournage et que Jada Pinkett Smith a dû intervenir pour le ramener dans le droit chemin.

Le succès du film Hitch , mettant en scène Will Smith dans le rôle d'un expert en séduction, n'a apparemment pas été suffisant pour effacer les souvenirs difficiles qu' Andy Tennant , le réalisateur, a vécus avec l'acteur. Dans une interview accordée à Business Insider, Tennant révèle avoir traversé des moments difficiles avec Smith. « Nous avons eu nos désaccords », a-t-il confié.

« Le film que je voulais réaliser et celui que Will voulait réaliser, aucun des deux n'était aussi bon que celui que nous avons fait ensemble. C'était une bataille. » Cependant, ce ne sont pas nécessairement ces divergences artistiques, finalement fructueuses, qui ont le plus marqué le réalisateur. Selon ses propres dires, Smith aurait tenté de se retirer du projet trois jours avant le début du tournage, prétextant avoir besoin de plus de temps pour travailler sur le projet. Heureusement, Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will, serait intervenue pour le ramener dans le droit chemin. « Elle a été d'une grande aide », poursuit Andy Tennant. « Elle a soutenu certains de mes instincts. » Des années plus tard, Tennant a fini par oublier ces mésaventures au point d'écrire une suite et de la proposer aux studios, en vain. Car, peu après, il a appris que Will Smith avait déjà commencé à développer une suite via sa société de production. « C'est ça, Hollywood ! », conclut-il avec philosophie





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Hitch Will Smith Andy Tennant Hollywood Divergences Artistiques

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »