Les députés français renforcent la sécurité dans les transports

L'Assemblée nationale a adopté mardi plusieurs mesures visant à améliorer la sécurité dans les transports, notamment l'autorisation de palpations et l'extension des pouvoirs des forces de sécurité. Le texte, après un parcours législatif difficile, sera soumis à une commission mixte paritaire pour être finalisé.

Les députés français ont adopté mardi plusieurs mesures visant à renforcer la sécurité dans les transports. Le vote, très attendu par les professionnels après de nombreuses tentatives précédentes, a été approuvé par 139 voix contre 59. Le texte, initialement proposé par le ministre des Transports Philippe Tabarot lorsqu'il était sénateur, avait connu un parcours législatif difficile marqué par une dissolution de l'Assemblée, puis une censure du gouvernement de Michel Barnier.

L'Assemblée nationale et le Sénat devront désormais s'accorder sur une version finale du texte en commission mixte paritaire. Parmi les mesures adoptées, l'autorisation pour les forces de sécurité de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations sans l'autorisation préalable des préfets et l'extension de leur zone d'intervention aux abords immédiats des gares, et non plus uniquement à l'intérieur. Les agents pourraient également saisir un objet dangereux pour les voyageurs et le conserver jusqu'à 48 heures. Un amendement a également été adopté pour permettre aux agents du service de sécurité de la SNCF, déjà équipés d'armes létales, de porter un pistolet à impulsion électrique (Taser). Le port des caméras-piétons par les agents de contrôle, déjà expérimenté avec succès, a également été pérennisé. Une mesure controversée a également été adoptée : l'étrensement jusqu'en 2027 de l'expérimentation d'un dispositif de vidéosurveillance algorithmique (VSA) testé lors des Jeux olympiques de Paris. L'utilisation de l'algorithme d'analyse d'images pour repérer des comportements suspects a été critiquée par certains députés qui ont promis de saisir le Conseil constitutionnel. Un autre amendement a créé un délit de « train-surfing » - grimper sur le toit des métros pour s'y filmer - sanctionné par une lourde amende, sans prison. Une mesure visant à sanctionner plus fortement les comportements répétés (déclenchement sans raison d'une alarme, dégradations…) a été supprimée. L'adoption d'une interdiction de paraître dans les transports, similaire à celle existant dans les stades de football, a également été votée, mais plusieurs députés ont mis en doute son application pratique et la nécessité de recourir à la reconnaissance faciale pour la mettre en œuvre





