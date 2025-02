Les députés approuvent un impôt plancher de 2% sur les fortunes de plus de 100 millions d'euros

Une proposition de loi visant à instaurer un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des plus riches a été approuvée en commission des finances par les députés. Portée par l'écologiste Eva Sas, cette proposition, inspirée d'une proposition de l'économiste Gabriel Zucman, vise à faire payer au moins 2% de leur fortune aux 0,01% des contribuables les plus riches, possédant plus de 100 millions d'euros.

Les députés ont approuvé mercredi 12 février en commission des finances une proposition de loi visant à instaurer un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des « ultra-riches », s'inspirant d'une proposition de l'économiste Gabriel Zucman . La proposition de loi , portée par l'écologiste Eva Sas , a reçu le soutien des autres groupes de gauche, tandis que la droite et les macronistes s'y sont opposés.

Le RN s'est abstenu, sans compromettre son vote en séance, selon la députée RN Claire Marais-Beuil. Le texte sera examiné le jeudi 20 février, dans le cadre de la journée dédiée aux initiatives parlementaires du groupe écologiste, en deuxième position, ce qui signifie qu'il a de bonnes chances d'être examiné avant la fin de cette « niche », à minuit. La proposition de loi prévoit de créer un « impôt plancher sur la fortune (IPF) » pour les 0,01 % des contribuables les plus riches, possédant plus de 100 millions d'euros, afin de s'assurer qu'ils paient au moins 2 % de leur fortune en impôts. Cette contribution pourrait rapporter 15 à 25 milliards de recettes à l'État, selon la rapporteure, citant une estimation de Gabriel Zucman. Une « exit tax » contre l'exil fiscal Eva Sas a introduit les débats en citant deux chiffres : « en 20 ans, les 500 plus grandes fortunes de France ont augmenté de 1 000 milliards d'euros, passant de 124 milliards à 1 170 milliards en 2023 ». Et « le taux de taxation effective de ces contribuables n'est que de 2 % d'impôt sur le revenu », selon une étude de l'Institut des politiques publiques de 2023. A l'échelle internationale, « le constat de la faible taxation des riches a conduit à une prise de conscience », et l'instauration d'un impôt coordonné de 2 % sur les patrimoines des milliardaires a été défendue par Gabriel Zucman dans un rapport commandé par le G20 en juin 2024, « une proposition soutenue par de nombreux pays, dont la France », a-t-elle rappelé.« La France n'est ni un paradis fiscal ni une île », et « nous serions (…) le premier pays à mettre en œuvre cette taxation », alors que la France est déjà « le pays le plus taxé », a rétorqué l'orateur du groupe macroniste Ensemble pour la République, Mathieu Lefèvre. Pour éviter l'exil fiscal des contribuables concernés, les commissaires ont approuvé un amendement instaurant une « exit tax », qui « permet de faire perdurer le dispositif pendant cinq ans, dès lors que vous quittez le territoire pour changer votre résidence fiscale », a décrit Eva Sas. Les six autres textes de la niche écologiste ont tous été adoptés en commission, dont l'un visant à protéger la population contre les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).





