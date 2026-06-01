Les députés adoptent à l'unanimité la proposition de loi contre les violences exercées sur les enfants à l'école et dans le périscolaire

La proposition de loi prévoit de renforcer le contrôle des intervenants susceptibles d'être au contact des enfants dans les écoles et le milieu périscolaire, et une plus importante régulation des établissements privés. Les députés ont adopté ce texte en première lecture par 187 voix, contre 0.

Ce lundi 1er juin, les députés ont adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à lutter contre les violences exercées sur les enfants à l'école et dans le périscolaire, rédigée dans le sillage de l'enquête parlementaire ouverte après le scandale de Bétharram.

La proposition de loi prévoit de renforcer le contrôle des intervenants susceptibles d'être au contact des enfants dans les écoles et le milieu périscolaire, et une plus importante régulation des établissements privés. Les députés ont adopté ce texte en première lecture par 187 voix, contre 0. Le texte adopté ne lève finalement pas le secret de la confession pour les ministres du culte.

La proposition de loi a été rédigée par Violette Spillebout (Renaissance) et Paul Vannier (LFI) après plusieurs mois de travaux et d'auditions menés dans le cadre de la commission d'enquête qui avait notamment entendu, sur la connaissance qu'il aurait pu avoir des sévices infligés aux élèves de l'établissement Notre-Dame de Bétharram, près de Pau





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