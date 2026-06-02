Les dégradations après la victoire du PSG à Bordeaux

Des violences et des dégradations survenues après la victoire du club de football du PSG à Bordeaux préoccupent les commerçants qui en souffrent

À Bordeaux , les supporters du PSG ont provoqué des dégradations importantes après leur victoire. Des commerçants déçus et préoccupés pour leur avenir. Alors que la commune prépare la venue de la Coupe du Monde tout juste après, certains se trouvent impuissants face aux émeutes survenant lors des grosses rencontre du PSG au stade Matmut-Atlantique.

Nous avons tenté de comprendre ce qui se passait exactement étant donné les violences à répétition. Chaque fois, des supporters déferlent sur la Ville de Bordeaux causant des dégâts jusqu'à ce que la police des forces de l'ordre aponctuellement interviennent. Des éléments préoccupant, alors que à deux semaines de terme, la compétition du Mondial se rapprochent de notre territoire





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