Les défenseurs français exposés par le système Deschamps selon Daniel Riolo

Dans l'After Foot, Daniel Riolo analyse les conséquences du nouveau système de jeu de Didier Deschamps sur les défenseurs. Sam défend Mbappé et explique pourquoi Dembélé ne peut pas jouer faux 9 en Bleu.

Dans le dernier épisode de l' After Foot , les chroniqueurs ont débattu des implications tactiques du nouveau système de jeu mis en place par Didier Deschamps avec l'équipe de France.

Daniel Riolo a estimé que ce système expose davantage les défenseurs, une réalité qui doit être prise en compte dans leur évaluation. Selon lui, la pression offensive accrue et les transitions rapides laissent plus d'espaces derrière, ce qui met les arrières en situation délicate. Il a souligné que les critiques envers les défenseurs doivent être nuancées, car ils évoluent dans un cadre plus risqué.

Sam, autre chroniqueur de l'émission, a pris la défense de Kylian Mbappé, regrettant que l'on parle constamment de ses replis défensifs sans reconnaître ses capacités offensives exceptionnelles. Il a également expliqué pourquoi Ousmane Dembélé ne peut pas jouer en faux numéro 9 en équipe de France comme il le fait parfois au Paris Saint-Germain.

Sam a noté que le rôle de faux 9 nécessite une adaptation spécifique dans le jeu des Bleus, où les automatismes sont différents et où la présence d'un avant-centre axial est plus traditionnelle. Par ailleurs, Sam a évoqué la question de l'équilibre défensif sur les côtés. Il estime que le volume de jeu de Theo Hernandez plaide en sa faveur pour occuper le couloir gauche, tandis que Jules Koundé, de l'autre côté, apporte une stabilité défensive.

Cette complémentarité permettrait à l'équipe de France de maintenir un bon équilibre entre attaque et défense. Ces analyses montrent que le débat tactique reste vif autour des choix de Deschamps, alors que l'équipe de France se prépare pour les prochaines échéances internationales. L'émission L'After Foot, célèbre pour ses débats passionnés, continue d'offrir une plateforme où les spécialistes décortiquent l'actualité du football français et international.

Les auditeurs peuvent ainsi bénéficier d'analyses pointues et de points de vue variés sur les performances des joueurs et les stratégies des entraîneurs. Avec vingt ans d'existence, l'émission s'est imposée comme une référence incontournable pour les amateurs de football en France





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