Les déchetteries de la Communauté de communes des Sources de l'Orne allouent des horaires adaptés

La Communauté de communes des Sources de l'Orne a annoncé que ses déchetteries alloueraient des horaires adaptés à partir de demain, en raison de la vigilance canicule. Cette décision a été prise pour assurer la protection des usagers et des agents.

La Communauté de communes des Sources de l'Orne a annoncé que ses déchetteries alloueraient des horaires adaptés à partir de demain, en raison de la vigilance canicule .

Cette décision a été prise pour assurer la protection des usagers et des agents. Les horaires d'ouverture seront avancés, quel que soit la période de l'année. Ainsi, les déchetteries de Sées, de Montmerrei et d'Essay seront ouvertes du mardi au vendredi de 7 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h, et le samedi de 7 h à 12 h et de 13 h à 14 h 30.

Le premier lundi du mois, les horaires seront identiques aux jours de la semaine. Cette décision a été prise en raison de la vigilance canicule, qui devrait durer probablement plusieurs jours, à partir du jeudi 18 juin 2026





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Communauté De Communes Des Sources De L'orne Déchetteries Horaires Adaptés Vigilance Canicule Protection Des Usagers Et Des Agents

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les consommateurs regardent de plus près les effets secondaires des sérums pour les cilsLes recherches liées aux effets secondaires des sérums pour les cils ont bondi de 95 % en un an, selon des données de recherche Google analysées par Fresha. Une experte beauté appelle à la vigilance, sans pour autant céder à l'alarmisme.

Read more »

Agriculteur de l'Orne : un ancien chauffeur routier devenu maraîcherSébastien Villette, ancien chauffeur routier, est installé depuis six ans comme maraîcher à Saint-Hilaire-de-Briouze (Orne). Il ne regrette pas son changement de vie et vend ses légumes bios sur le marché de Des récoltes piétinées par les spectateurs d'un rallye : l'agriculteur et les organisateurs déplorent les incivilités. Avec une vie sans répétits, il a surtout appris à se concentrer sur les deux hectares de terre où il fait pousser des légumes bios.

Read more »

'On ne se sent pas respectés' : dans l'Orne, les salariés de HME reprennent le blocageLes salariés de HME Brass à Rai (Orne) dénoncent des propositions 'très en dessous' de leurs attentes dans le cadre des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi.

Read more »

Les Français se ruent sur les climatiseurs : Amazon casse déjà les prix avant le Prime DayLa canicule s'installe sur une grande partie de la France et le Prime Day démarre dans moins d'une semaine : Amazon dégaine ses premières remises sur les climatiseurs et ventilateurs sans attendre le coup d'envoi officiel.

Read more »