Les dangers cachés de la vitamine D : attention aux excès

Une consommation excessive de vitamine D peut entraîner une hypercalcémie aux conséquences graves. Découvrez les signes à surveiller et les précautions à prendre pour éviter la toxicité.

La vitamine D est essentielle pour la santé des os, du système immunitaire et même pour la régulation de l'humeur. Pourtant, consommée en excès via des compléments alimentaires , elle peut devenir toxique.

L'hypervitaminose D, ou toxicité de la vitamine D, est un phénomène rare mais potentiellement grave. Elle se caractérise par une élévation du taux de calcium dans le sang, appelée hypercalcémie, qui peut entraîner des complications rénales, cardiovasculaires et neurologiques. Les National Institutes of Health (NIH) recommandent un apport quotidien de 600 UI pour un adulte, avec une limite supérieure tolérable fixée à 4000 UI. Au-delà de cette dose, et surtout en cas de prise prolongée, les risques augmentent.

Il est donc crucial de comprendre les signes avant-coureurs et de ne pas dépasser les doses conseillées sans avis médical. Les premiers symptômes d'une hypercalcémie liée à la vitamine D sont souvent digestifs : perte d'appétit, nausées, vomissements et douleurs abdominales. Ces signes traduisent une irritation du tube digestif par l'excès de calcium. Parallèlement, une fatigue inhabituelle, une faiblesse musculaire, des vertiges et un malaise général peuvent apparaître.

Les reins, qui travaillent pour éliminer le surplus de calcium, provoquent une soif intense et des envies fréquentes d'uriner, surtout la nuit. Cela expose à un risque de déshydratation et de déséquilibre électrolytique. Au niveau osseux, un paradoxe peut survenir : au lieu de renforcer les os, l'excès de vitamine D peut entraîner des douleurs osseuses, des raideurs articulaires et des dépôts de calcium dans les tissus mous, comme les tendons et les ligaments.

Les calculs rénaux sont une complication fréquente, et l'atteinte vasculaire peut favoriser l'hypertension et les troubles du rythme cardiaque. Enfin, des signes neurologiques comme une confusion récente, un brouillard mental, de l'irritabilité ou des difficultés de concentration doivent alerter sur une hypercalcémie sévère. Certaines personnes sont plus à risque de développer une hypervitaminose D : celles souffrant de maladies rénales, de sarcoïdose, de tuberculose, de certains lymphomes ou d'hyperparathyroïdie.

De plus, la prise de diurétiques thiazidiques (comme l'hydrochlorothiazide) peut aggraver l'hypercalcémie lorsqu'elle est associée à des doses élevées de vitamine D. Pour éviter ces effets, il est recommandé de faire doser son taux sanguin de vitamine D avant toute supplémentation, et de suivre strictement la posologie prescrite. Il faut également prendre en compte toutes les sources de vitamine D, y compris les aliments enrichis et l'exposition solaire.

En cas de combinaison de symptômes comme troubles digestifs, soif excessive, fatigue inhabituelle ou confusion, il est impératif de consulter un médecin et d'arrêter temporairement la supplémentation. La vitamine D reste bénéfique à doses modérées, mais elle ne doit pas être considérée comme anodine. Une approche éclairée et respectueuse des recommandations officielles permet de profiter de ses bienfaits sans risquer sa santé





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