Le Conseil départemental de l'Ariège a organisé, ce dimanche 31 mai 2026, la Fête du Tour à Foix. Une randonnée de 57 kilomètres qui a rassemblé près de 70 cyclistes sur le tracé ariégeois qu'emprunteront les coureurs du Tour de France le 7 juillet prochain.

Les cyclistes ont reconnu en avant-première la fin de l'étape du Tour de France entre Carcassonne et Foix . Le Conseil départemental de l' Ariège a organisé, ce dimanche 31 mai 2026, la Fête du Tour à Foix .

Une randonnée de 57 kilomètres qui a rassemblé près de 70 cyclistes sur le tracé ariégeois qu'emprunteront les coureurs du Tour de France le 7 juillet prochain. Les allées de Villote n'était pas bondées de monde comme elles le seront le 7 juillet prochain pour accueillir l'arrivée de la quatrième étape du Tour de France reliant Carcassonne et Foix. Ce dimanche 31 mai 2026, le Conseil départemental de l'Ariège a organisé la Fête du Tour.

Une randonnée cycliste de 57 kilomètres sur le tracé ariégeois de l'étape avec un départ de Bélesta sur les coups de 9h30 - avec plusieurs départs par groupe de niveau - et une arrivée à partir de 11h30 sur les allées de Villote, où l'on retrouvait plusieurs animations entre démonstrations de BMX, un circuit de karting à pédales, une exposition de vélos de l'Affabuloscope ou encore des stands de producteurs locaux. On était loin du village arrivée du Tour de France et de son incroyable effervescence mais cette Fête du Vélo était une sorte de petit avant-goût.

Foix va être connu dans le monde entier puisque le monde entier regarde le Tour de France. Et ça, ça fait chaud au cœur, se réjouit déjà Jérôme Matéos, le maire de la cité comtale. C'est une chance d'accueillir le Tour avec une étape qui a valeur de symbole puisqu'elle passera par Montségur.

Je crois que le Tour de France apportera un éclairage particulier sur notre territoire et nos sites qui méritent d'être découverts et reconnus, soutient le vice-président du Département, Jean-Paul Ferré, satisfait de cette manifestation malgré une affluence de près de 70 cyclistes seulement. C'est une fierté d'accueillir à nouveau la Grande Boucle : comment la ville de Foix se prépare à accueillir le Tour de France 2026 en Ariège Sous un léger crachin rafraichissant, ils ont justement pu se mesurer à ce qui attend le peloton de la Grande Boucle et notamment le col de Montségur (6,9km à 6,6%).

Ca attaque direct dans le dur, au début c'est du faux-plat puis il y a des gros pourcentages. C'était ma première sortie vélo, j'ai dû faire dix bornes il y a trois jours, sourit Clément, 18 ans, qui sortait d'un tournoi de rugby à sept la veille. J'étais un peu en difficulté dans le col avec mes 92 kilos, rigole son ami Antonin, une fois la ligne d'arrivée franchie, maillot jaune sur les épaules.

Ce rugbyman fuxéen de 18 ans n'est pas un cycliste aguerri, c'est même la première fois qu'il accrochait un dossard, mais sa sortie a tourné court. La faute à une crevaison dans la descente du col de Montségur. Je suis tombé sur une personne de l'organisation qui m'a ramené en voiture. J'ai pu arriver plus vite pour profiter de nos bons produits ariégeois, sourit le jeune homme en attendant l'arrivée de son frère et son père.

Eux ont pu venir à bout des 57 kilomètres sans encombre, en se tirant la bourre dans l'ascension de Montségur. J'ai été battu, d'une dizaine de mètres mais ça suffit. Je vais me faire chambrer pendant six mois, se marre Jean-David, le papa. Le Tour de France, ça ne se refuse pas : la commune de Foix paiera 150 000 euros pour accueillir la Grande boucle, un évènement très controversé juge un groupe d'opposition.

Si cette famille fuxéenne a profité du système de navettes mis en place par l'organisation pour rallier le départ à Bélesta, de nombreux cyclistes, plus aguerris, ont quant à eux fait le choix de s'y rendre à vélo. A l'image d'Evelyne, qui a bouclé sa matinée avec 100 kilomètres au compteur. C'était un peu humide mais on n'a pas eu froid.

Il y a eu un très bon encadrement, les ravitaillements étaient excellents, apprécie cette habitante de Varilhes pour qui le col de Montségur n'a plus de secret. Dans un petit peu plus d'un mois, ce seront les stars du Tour de France qui y grimperont à vive allure et feront le spectacle à Foix, comme en 2022 avec au terme d'une longue échappée.

Après avoir testé le parcours de cette quatrième étape, ils étaient nombreux à miser sur un scénario favorable aux baroudeurs. Réponse le 7 juillet prochain





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