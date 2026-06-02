Les croûtes de lait : ce sont-elles inquiétantes ?

Les croûtes de lait sont des plaques jaunâtres fréquentes mais bénignes qui apparaissent généralement sur le cuir chevelu des bébés entre la naissance et 6 mois. Elles ne sont ni douloureuses ni liées à un manque d'hygiène.

Les croûtes de lait sont des plaques jaunâtres fréquentes mais bénignes qui apparaissent généralement sur le cuir chevelu des bébés entre la naissance et 6 mois.

Elles ne sont ni douloureuses ni liées à un manque d'hygiène. Pour traiter les croûtes de lait, il est conseillé d'utiliser de la vaseline pour ramollir les plaques, suivie d'un shampoing au pH doux. Évitez l'huile d'amande douce, qui peut être allergisante, et ne grattez pas les croûtes pour éviter les infections.

Prévenir l'apparition des croûtes de lait reste difficile en raison de l'absence d'une cause clairement définie, mais utiliser des produits adaptés et doux pour la peau sensible des nourrissons est recommandé. Fréquentes chez le nourrisson, les croûtes de lait peuvent impressionner les jeunes parents, sans pour autant être graves. Ces petites plaques jaunâtres apparaissent généralement sur le cuir chevelu des bébés, mais peuvent également se trouver sur d'autres parties du corps.

Les croûtes de lait sont facilement reconnaissables à l'œil nu : ce sont, traversées parfois par les cheveux de l'enfant. Elles peuvent être présentes sur plusieurs parties du corps de l'enfant, notamment sur le cuir chevelu, le front, le siège et les plis. Lorsque les autres zones sont touchées, on observe une base très érythémateuse (rouge) sur laquelle peuvent éventuellement se voir des squames fines.

Lorsqu'une croûte de lait apparaît, il est fort possible de voir cela plus longtemps sur son enfant, sans que ce soit un véritable problème. Ce n'est pas non plus lié au lait bu par l'enfant ou à sa digestion, comme pourrait le faire croire son nom évocateur. Rassurez-vous, si elles ne sont pas esthétiques, les croûtes de lait ne sont en revanche aucunement désagréables pour l'enfant.

Les croûtes de lait finissent généralement par partir d'elles-mêmes dans les 6 premiers mois de la vie de bébé, mais peuvent perdurer plus longtemps. Il n'existe pas de remède miracle pour les éliminer d'emblée, mais on peut accélérer le mouvement avec une prise en charge assez simple qui consiste à laisser poser de la vaseline sur les croûtes de lait avant le bain du bébé, puis de rincer doucement avec un shampoing au pH doux.

Difficile de prévenir un problème dermatologique quand on ne connaît pas clairement la cause et qu'on ne sait pas exactement à quoi cela est dû. Néanmoins, le médecin conseille de respecter les précautions d'usage pour ne pas favoriser les affections dermatologiques : utiliser des produits adaptés et doux pour la peau sensible des nourrissons, éviter l'huile d'amande douce qui peut être allergisante et ne pas gratter les croûtes pour éviter les infections





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