Les crèmes solaires menacent-elles les océans ?

Découvrez comment les filtres UV contenus dans les crèmes solaires ont un impact sur les écosystèmes marins et comment se protéger tout en préservant les océans.

Le geste de se protéger des rayons UV en appliquant de la crème solaire avant de se rendre à la plage est devenu un réflexe essentiel pour de nombreuses personnes.

Cependant, cette habitude de santé publique cache une autre réalité préoccupante : les filtres UV contenus dans les crèmes solaires se retrouvent dans les eaux de nos océans, lacs et rivières. Selon les estimations, entre 14 000 et 25 000 tonnes de crème solaire sont déversées chaque année dans les eaux du globe. En effet, il suffit de seulement 20 minutes de baignade pour que près d'un quart de la crème appliquée sur notre corps se dissolve dans l'eau.

Les résidus de crème solaire rincés sous la douche finissent également leur course dans les eaux usées, posant ainsi un problème pour les écosystèmes marins. Les filtres UV contenus dans les crèmes solaires peuvent en effet avoir des effets néfastes sur la faune et la flore marines.

Pour en savoir plus sur les filtres présents dans l'eau, leurs effets et les moyens de se protéger tout en préservant les océans, l'équipe de Planète C s'est rendue à l'Observatoire Océanologique et à la Réserve naturelle nationale de Banyuls-sur-Mer





20Minutes / 🏆 6. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crème Solaire Filtres UV Écosystèmes Marins Baignade Eaux Usées Planète C

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cancer : les Français les plus modestes sont davantage exposés aux formes les plus gravesUne étude de la Drees révèle que les inégalités sociales influencent fortement l’incidence et la gravité des cancers en France, en raison de facteurs de risque accrus et d’un dépistage plus tardif

Read more »

Pourquoi les Français les plus modestes sont davantage victimes de cancers que les plus aisés?Une étude publiée ce jeudi par la Drees dévoile que, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, les cancers touchent différemment les Français, selon leur niveau de vie. Voici ce qu'on peut en retenir.

Read more »

Les maladies et les dégâts causés par les champignons sur les tilleulsLes tilleuls sont souvent attaqués par des champignons qui peuvent causer des dommages importants. Il est essentiel de comprendre les causes et les symptômes de ces maladies pour prendre les mesures appropriées pour sauver votre arbre.

Read more »

Moustiques : découvrez les meilleurs répulsifs pour éviter les piqûresProtégez-vous des moustiques cet été ! 🦟 Découvrez les meilleurs répulsifs et astuces pour éviter les piqûres et profiter des beaux jours en toute tranquillité. 🌞 AntiMoustiques ÉtéSerein

Read more »