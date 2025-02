Les Crédits Plastique : Une Solution Perilante aux Déchets de Plastique

Un reportage de l'AFP révèle l'impact néfaste des crédits plastiques sur les communautés locales et l'environnement. Cette pratique, présentée comme une solution pour réduire la pollution plastique, repose sur la combustion de déchets plastiques dans les cimenteries, entraînant des problèmes de santé et de pollution pour les populations locales.

Deux fois par jour, les sirènes de la cimenterie Chip Mong Insee au Cambodge retentissent, signe que des explosifs vont arracher à la montagne le calcaire destiné aux fours de l’usine qui carbure aux déchets plastiques . Il faut visiter le village de nuit pour voir s'échapper la fumée blanche des cheminées. Mais de jour, les habitants peuvent observer la poussière recouvrir les alentours. Ils accusent l'usine des maladies respiratoires apparues depuis qu'elle tourne à plein régime.

Perdue dans le sud du Cambodge, dans le village de Touk Meas, cette cimenterie est un maillon discret mais typique d'un nouveau secteur très prisé des grandes entreprises : les crédits plastique. En voici le fonctionnement : une entreprise, qui vend des produits de grande consommation emballés dans du plastique, paie un intermédiaire pour la collecte et la gestion de déchets plastiques, dans une démarche présentée comme responsable. Un crédit acheté signifie généralement une tonne de déchets plastiques collectés. Idéalement, ceux-ci sont ensuite recyclés. En réalité, la plupart sont tout simplement brûlés comme combustible, sans grande précaution pour la santé des habitants, comme dans la cimenterie Chip Mong Insee. Près de la cimenterie Chip Mong Insee, dans le sud du Cambodge, le 9 janvier 2025 / TANG CHHIN Sothy / AFP Une enquête de l’AFP et du site SourceMaterial (une organisation à but non lucratif qui regroupe des reporters spécialisés dans les investigations sur le changement climatique, la corruption et la démocratie) montre que le système des crédits plastique, promu pour réduire la pollution et doper le recyclage, repose largement sur une industrie plus polluante que l’aviation : les cimenteries où finissent incinérées des quantités industrielles de déchets liés à ces crédits. « Les habitants paient le coût et les entreprises récoltent les bénéfices », estime Miriam Rotkin-Ellman, experte technique pour l’organisation Environmental Justice Health Alliance for Chemical Policy Reform (EJHA). « Le divorce est total entre ceux qui subissent et ceux qui profitent. » Une demi-douzaine d’habitants interrogés par l’AFP à Touk Meas en janvier décrivent les mêmes symptômes depuis l’entrée en service de la cimenterie en 2018. « On tousse souvent », confie Pheara, qui ne souhaite pas révéler son nom comme la plupart des personnes interrogées localement. « Avant, quand on tombait malade, peu de médicaments suffisaient. Maintenant pour se soigner, il faut en prendre à plusieurs reprises et consulter différents médecins. » La cimenterie a certes apporté des emplois aux villageois mais elle a détérioré leurs conditions de vie. « Je ne veux plus vivre ici, il y a tellement de poussière », poursuit Pheara. « Mais qui achètera ma maison ? » « Solution paresseuse » Personne ne conteste l’énormité du problème : au moins 22 millions de tonnes de plastique se sont déversées dans l’environnement en 2019 selon l’OCDE. Et les quantités augmentent. A Phnom Penh, le 31 janvier 2025 / TANG CHHIN Sothy / AFP Ce problème se concentre dans les pays pauvres comme le Cambodge, où le ramassage et le tri des déchets sont insuffisants ou inexistants. Les rues cambodgiennes, les champs, les cours d’eau vomissent de plastique. Ce sont ces déchets que les inventeurs des crédits plastique ciblent. Ils proposent aux multinationales de produits de grande consommation, comme Colgate-Palmolive, PepsiCo ou Mondelez, de leur vendre des crédits équivalant à un certain nombre de tonnes de déchets traités. Les groupes pourront dire qu’ils ont compensé leur empreinte plastique. Mais le secteur, concentré en Asie, en Amérique latine et en Afrique, n’est encadré par aucune norme universelle. Les projets sont certifiés par des auditeurs privés sans contrôle des autorités. L’engouement est cependant réel : le marché pourrait atteindre 4,2 milliards de dollars en 2050, selon BloombergNEF. C’est « une solution très, très paresseuse », juge Piotr Barczak du réseau ACEN (African Circula Economy Network). « Elle permet aux entreprises productrices de plastique de perpétuer leur modèle économique. » Les vendeurs de crédits plastique admettent que rien, dans ce système, n’oblige les entreprises à réduire leur recours au plastique. Mais ils notent que la démarche leur coûte de 140 à 670 dollars par tonne, ce qui pourrait les motiver financièrement à consommer moins de plastique. « A partir d’un certain niveau, il y aura une incitation économique à agir davantage », veut croire Sebastian DiGrande, directeur général du registre de crédits plastique PCX Markets. « Personne ne contrôle » Pour faire du ciment, la technique traditionnelle consiste à cuire du calcaire à plus de 1.000°C, une température généralement atteinte en brûlant du charbon. Dans la cimenterie cambodgienne, le charbon est en partie remplacé par du plastique, dont les cendres sont ensuite utilisées dans la composition du ciment.





