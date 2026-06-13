Les Courses RMC : Le rendez-vous incontournable des passionnés de courses hippiques

Découvrez l'émission radio unique dédiée aux courses hippiques, en partenariat avec le PMU. Chaque samedi, de 13h à 14h, les experts Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole aux acteurs du milieu et partagent leurs conseils de paris.

Les Courses RMC est l'unique émission de radio en France entièrement consacrée aux courses hippiques . Diffusée chaque samedi de 13h à 14h sur les ondes de RMC, elle est réalisée en partenariat avec le PMU , l'opérateur historique des paris hippiques.

Ce rendez-vous hebdomadaire est animé par une équipe de passionnés : Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini. Leur objectif est de fournir aux auditeurs les meilleures analyses et conseils pour optimiser leurs paris du week-end. L'émission donne la parole aux principaux acteurs du milieu : entraîneurs, drivers, jockeys et propriétaires, qui partagent leurs expertises et leurs pronostics.

Grâce à cette proximité avec les professionnels, les auditeurs bénéficient d'informations exclusives et de conseils avisés pour aborder les courses avec sérénité. Chaque samedi, l'équipe décortique les courses du jour, analyse les performances des chevaux, étudie les pistes et les conditions météorologiques.

Les passionnés de turf y trouvent des analyses approfondies et des stratégies de jeu adaptées aux différents types de paris : simple gagnant, placé, couplé, trio, etc. L'émission ne se limite pas aux simples pronostics ; elle propose également des reportages sur les coulisses des hippodromes, des interviews exclusives et des débats animés. Les auditeurs peuvent interagir en direct via les réseaux sociaux ou par téléphone, poser leurs questions et partager leurs propres analyses.

Ce format interactif fait des Courses RMC un véritable forum d'échanges pour la communauté des parieurs et des amateurs de chevaux. Au-delà des conseils pratiques, l'émission met en lumière la richesse du monde des courses hippiques, un secteur souvent méconnu du grand public. Les histoires des chevaux, le travail des entraîneurs et la passion des propriétaires sont au cœur des discussions. Que l'on soit parieur aguerri ou simple curieux, Les Courses RMC offre une fenêtre unique sur l'univers des courses.

Avec une équipe d'experts reconnus, un ton dynamique et une approche pédagogique, cette émission est devenue une référence incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux courses hippiques en France. Dimitri Blanleuil, ancien journaliste spécialisé, apporte son expertise des champs de courses ; Lionel Charbonnier, célèbre footballeur reconverti dans le milieu hippique, donne un regard original ; Frédéric Kita, analyste chevronné, décrypte les statistiques ; Mathieu Zaccagnini, commentateur passionné, met en avant l'émotion des courses.

Ensemble, ils forment une équipe complémentaire qui aborde les courses sous tous les angles. L'émission connaît un succès grandissant depuis son lancement, attirant chaque semaine des milliers d'auditeurs. Les courses du PMU sont un pilier de la culture française, et ce show contribue à les démocratiser en les rendant accessibles à tous. Que vous soyez dans votre voiture, chez vous ou au travail, branchez-vous sur RMC le samedi de 13h à 14h pour vivre l'effervescence des hippodromes.

Ne manquez pas non plus les émissions spéciales lors des grands événements comme le Prix d'Amérique ou le Prix de l'Arc de Triomphe, où l'équipe mobilise encore plus d'invités et d'analyses. En résumé, Les Courses RMC est bien plus qu'une simple émission de pronostics : c'est une véritable communauté d'experts et de passionnés qui partagent chaque semaine leur amour du cheval et du pari. Rejoignez-les et faites de vos paris un moment de plaisir et de stratégie





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