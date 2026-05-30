Les Courses RMC : L'émission radio incontournable pour les passionnés de courses hippiques et les parieurs

Découvrez Les Courses RMC, l'émission radio hebdomadaire dédiée aux courses hippiques. Animée par une équipe d'experts, elle propose des conseils, analyses et interviews d'entraîneurs, drivers, jockeys et propriétaires pour préparer vos paris du week-end.

Les Courses RMC , en partenariat avec le PMU , représentent l'unique émission de radio entièrement consacrée aux courses hippiques en France. Diffusée chaque samedi de 13 heures à 14 heures, cette émission animée par Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini s'impose comme le rendez-vous majeur pour tous les amateurs de turf et les parieurs qui souhaitent préparer leurs engagements du week-end avec des informations de qualité.

Durant une heure, les auditeurs peuvent ainsi profiter des analyses, des conseils et des interviews des principaux acteurs du monde des courses : entraîneurs, drivers, jockeys et propriétaires. Ces professionnels viennent partager leur expertise, leur vision des prochainescourses et leurs stratégies, offrant ainsi un contenu exclusif et précieux pour quiconque s'intéresse aux paris hippiques. L'approche pédagogique des animateurs permet de décrypter les enjeux sportifs et les subtilités des différentes épreuves, des Quinté+ aux courses de trot attelé et de galop.

Au-delà des simples pronostics, l'émission aborde également l'actualité des écuries, la santé des chevaux, les conditions de piste et tous les facteurs qui peuvent influencer le déroulement et le résultat d'une course. Cette immersion dans le milieu permet aux parieurs, qu'ils soient néophytes ou confirmés, d'affiner leurs propres jugements et de prendre des décisions plus éclairées.

Le partenariat avec le PMU renforce la crédibilité de l'émission et garantit un accès direct aux informations les plus pertinentes concernant les rencontres du week-end. Les Courses RMC se distinguent par leur format interactif, avec la possibilité pour les auditeurs de poser leurs questions en direct, transformant l'émission en un véritable forum d'échanges.

C'est donc bien plus qu'une simple émission de conseils ; c'est un véritable club de passionnés où se partage la culture hippique dans tout ce qu'elle a de plus riche et de plus excitant. Elle contribue à maintenir vivante l'intérêt pour les courses de chevaux en France, un sport traditionnel qui continue de séduire un large public grâce à son mélange unique de tradition, d'émotion et de performance.

En offrant une tribune aux professionnels et en éduquant le grand public, RMC remplit une mission de service public dans le domaine du sport hippique, tout en répondant aux attentes des millions de Français qui jouent chaque semaine. L'émission structure ainsi la semaine des turfistes, qui peuvent ainsi capitaliser sur les avis experts pour construire leurs jeux et augmenter leurs chances de succès.

C'est un condensé d'expertise, de passion et de stratégie qui fait de Les Courses RMC une institution dans le paysage radiophonique français, appréciée pour sa fiabilité et sa convivialité





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