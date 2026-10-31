Les Courses RMC accueillent Christiane Criquette Head pour l'Arc de Triomphe

Dans Les Courses RMC, Christiane Criquette Head, triple lauréate du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, revient sur sa carrière et les enjeux de l'édition 2026.

L'émission Les Courses RMC, le show radio consacré aux courses hippiques diffusé en partenariat avec le PMU, reçoit Christiane Criquette Head à l'occasion d'une spéciale dédiée au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Le rendez-vous, animé par Dimitri Blanleuil et Frédéric Kita en partenariat avec France Galop, met à l'honneur la figure emblématique des courses françaises, triple lauréate du Prix de l'Arc de Triomphe en tant qu'entraîneur.

Christiane Head a remporté cette course mythique à trois reprises : avec Three Troikas en 1979, puis avec Trêve en 2013 et 2014. L'émission permet de revenir sur un parcours exceptionnel et sur les moments forts qui ont marqué sa carrière d'entraîneur.

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Un rendez-vous hebdomadaire pour les parieurs

Diffusée chaque samedi de 13h à 14h, Les Courses RMC est présentée comme l'unique show radio dédié aux courses hippiques. L'émission réunit Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini.

Les animateurs donnent la parole au monde des courses, qu'il s'agisse d'entraîneurs, de drivers, de jockeys ou de propriétaires. Ils fournissent également aux auditeurs des conseils pour préparer leurs paris du week-end.

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Ce format s'adresse à la fois aux parieurs et aux amateurs de chevaux, dans le cadre du partenariat noué avec le PMU. La spéciale consacrée à l'Arc de Triomphe s'inscrit dans cette logique d'information et d'accompagnement du public.

Le parcours et les souvenirs de Christiane Head

Dans cet épisode, Christiane Head revient sur son immense parcours d'entraîneur et sur les moments forts qui ont jalonné sa carrière. Elle évoque notamment ses victoires dans l'Arc de Triomphe et son histoire particulière avec Trêve.

L'entraîneuse revient également sur le lien particulier qu'elle entretient avec cette course mythique, devenue une référence du calendrier hippique international. Son témoignage apporte un éclairage personnel sur trois succès obtenus à des époques très différentes.

L'émission permet ainsi de mieux comprendre la place de Christiane Head dans l'histoire des courses françaises, elle qui a dirigé des chevaux devenus légendaires et marqué plusieurs générations de turfistes.

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Les enjeux de l'édition 2026 de l'Arc de Triomphe

L'équipe des Courses RMC se projette également sur l'édition 2026 du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Les animateurs passent en revue les principales forces en présence et les chevaux à suivre.

Cette séquence permet de présenter les grands enjeux de cette course événement, considérée comme l'un des rendez-vous majeurs du calendrier hippique. Les auditeurs disposent ainsi d'un panorama des favoris et des questions qui entourent cette édition.

Pour conclure ce rendez-vous, un quiz intitulé Oui ou Non attend Christiane Head en bonus. Le principe repose sur des réponses franches, rapides et sans détour, afin de terminer l'émission sur un ton plus léger.

Cette spéciale illustre la vocation des Courses RMC : associer information, décryptage et convivialité autour du monde des courses hippiques, en donnant la parole à ceux qui en sont les acteurs.