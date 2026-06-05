L'Union cycliste internationale (UCI) a levé les sanctions contre les cyclistes biélorusses, leur permettant de concourir sous leurs couleurs. Cette décision est conforme aux recommandations du Comité international olympique (CIO).

Les coureurs biélorusses peuvent de nouveau concourir sous leurs couleurs, a annoncé l'Union cycliste internationale (UCI). Cette décision est conforme aux recommandations du Comité international olympique (CIO).

Les cyclistes biélorusses peuvent désormais participer aux compétitions avec leur drapeau. C'est un changement important pour les sportifs biélorusses qui n'avaient pas pu concourir sous leurs couleurs depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie avec le soutien du gouvernement biélorusse. Les restrictions relatives aux éléments protocolaires, aux symboles et aux emblèmes ont également été levées.

Les coureurs Juniors de nationalité sportive russe et les membres de leur encadrement sont désormais exemptés de l'obligation de demander le statut d'Athlète individuel neutre (AIN) pour participer aux épreuves du calendrier international UCI. Cependant, ils restent soumis aux exigences en matière de neutralité. Toute référence à la Russie demeure interdite, notamment sur les listes de départs, les résultats ou les graphiques TV. Les emblèmes et symboles nationaux restent également interdits, notamment sur les maillots et équipements des coureurs.

Enfin, il y a également du changement pour les athlètes neutres (AIN), et cela concerne donc quelques Russes. L'UCI s'explique





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