Les Couche-Tard: Un Indice d'Intelligence Supérieure ?

Une étude récente suggère que les personnes qui ont tendance à se coucher tard pourraient afficher un niveau d'intelligence supérieur à la moyenne. L'étude explore la corrélation entre les rythmes circadiens et l'intelligence, examinant le lien entre le fait de rester éveillé tard et la performance cognitive.

Une étude de l'École d'économie de Londres suggère que cette habitude de vie serait un indicateur d'une intelligence supérieure à la moyenne. Avoir du mal à se coucher tôt et à préférer glisser dans son lit après minuit pourrait signifier que vous appartenez à cette catégorie. Bien que cela puisse paraître surprenant, cette conclusion découle d'une étude menée par l'École d'économie de Londres.

Selon les experts, cette préférence pour les heures nocturnes serait une prédisposition naturelle transmise par nos ancêtres. Ainsi, les enfants qui ont tendance à rester éveillés tard dans la soirée sont susceptibles de devenir des « oiseaux de nuit » en grandissant, préférant se coucher tard et se réveiller tard, pendant la semaine comme le week-end. L'étude a également démontré que les couche-tard sont souvent plus productifs la nuit qu'ils ne le sont pendant la journée. Une étude menée sur 1 000 adolescents a révélé que les étudiants qui avaient tendance à rester éveillés plus tard avaient un meilleur raisonnement inductif, un indicateur important d'intelligence. Les individus intelligents auraient donc des rythmes circadiens différents, les poussant à être plus actifs mentalement pendant la nuit. De plus, les activités intellectuelles ou créatives, souvent plus stimulantes pour ces individus, les incitent à prolonger leur journée.Une théorie qui pourrait expliquer cette « puissance cérébrale supérieure » des couche-tard est que les personnes intelligentes sont plus susceptibles d'être des noctambules. À l'époque ancestrale, toute activité nocturne était nouvelle et attirait donc les personnes aux comportements nocturnes et aux esprits curieux. Une autre explication pourrait être liée à la nature des tâches qu'ils entreprennent. Les esprits brillants sont souvent engagés dans des projets complexes qui nécessitent une concentration prolongée et ininterrompue, ce qui est plus facile à obtenir tard dans la nuit. Si l'on se fie à ces différentes recherches, parmi les individus ayant un QI supérieur à 125, on serait plus susceptibles de trouver des personnes qui se couchent tard plutôt que tôt. Ces petits génies trouveraient davantage leur créativité et leur productivité maximales dans les heures tardives. La tranquillité de la nuit, l'absence de distractions et un environnement calme peuvent favoriser des périodes de réflexion profonde et de travail intellectuel intense.Une étude révèle également que les personnes intelligentes auraient tendance à ignorer plus fréquemment leurs réveils. Plutôt que de se conformer aux horaires traditionnels du matin, elles préfèrent une plus longue période de sommeil qui suit leur nuit prolongée. Cela leur permet de récupérer pleinement et de maintenir une performance cognitive élevée tout au long de la journée. Bien que se coucher tard et ignorer les réveils matinaux puissent offrir certains avantages, tels qu'une créativité accrue et une meilleure concentration, il est essentiel de considérer les effets à long terme sur la santé. Les cycles de sommeil irréguliers peuvent potentiellement entraîner des troubles du sommeil et affecter la santé mentale et physique.





INTELLIGENCE RYTHMES CIRCADIENS COUCHE-TARD SONNABLE Productivité

