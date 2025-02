Les Corons : un tube né à la dernière minute, l'hommage du RC Lens à Pierre Bachelet

Vingt ans après le décès de Pierre Bachelet, son titre « Les Corons », devenu l'hymne du RC Lens, est encore célébré. La mémoire du chanteur sera saluée lors du match contre Strasbourg.

Pierre Bachelet , il y a vingt ans jour pour jour, le 15 février 2005, nous a quittés. Son titre emblématique, « Les Corons », est devenu l'hymne du RC Lens, un club de Ligue 1. Pourtant, selon sa veuve, cette chanson aurait pu ne jamais voir le jour. « Il l'a faite au dernier moment. L'album était terminé, à la fin, toute fin, parce que Pierre était quand même quelqu'un de toujours très en retard. Il dit, « j'ai une petite dernière chanson à rajouter ». L'album était fini.

Et donc le producteur, son producteur à l'époque, lui dit, « écoute, mais qu'est-ce que tu vas nous faire chier ? Qu'est-ce que tu vas nous faire chier les gens avec tes corons en plein été ? ». Finalement, la chanson deviendra un tube de l'été. Et sa femme de poursuivre : « J'ai une immense gratitude. Et puis je suis tellement contente pour Pierre, parce que quelque part, quand il a écrit cette chanson, alors il ne l'a pas écrite pour ça bien évidemment, elle comptait tellement pour lui, il sentait au fond de lui que ça serait quelque part sa signature, son ADN. ». Ce dimanche, le RC Lens saluera la mémoire de Pierre Bachelet lors de la réception du RC Strasbourg Alsace, a fait savoir le club du Pas-de-Calais dans un communiqué.





Pierre Bachelet Les Corons RC Lens Hommage Musique Française

