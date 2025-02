Les coopératives agricoles appellent à la responsabilité du secteur de la distribution

Le représentant des coopératives agricoles a appelé dimanche le secteur de la distribution à plus de coopération et de responsabilité, notamment en évitant une guerre des prix. Il souligne l'importance d'une chaîne alimentaire résistante et de la nécessité de soutenir les agriculteurs face à la pression des prix. Le Salon de l'agriculture accueillera prochainement une conférence rare avec des patrons de la grande distribution.

Le représentant des coopératives agricoles a appelé dimanche le secteur de la distribution à \u00abplus de coopération et de responsabilité\u00bb, notamment en évitant une \u00abguerre des prix\u00bb.

\u00abPlutôt que de persister dans une logique de guerre des prix, les distributeurs devraient considérer qu'une chaîne alimentaire a la résistance de son maillon le plus faible, soit les agriculteurs,\u00bb a lancé Dominique Chargé, président de La Coopération agricole, dans une interview au Journal du Dimanche (JDD). Les fabricants agroalimentaires et la grande distribution sont engagés actuellement dans des négociations commerciales tendues, qui doivent se conclure d'ici au 1er mars. La loi Egalim, censée garantir une meilleure rémunération des agriculteurs en encadrant davantage ces négociations, pourrait être \u00abajustée\u00bb par un projet de loi présenté d'ici l'été, a indiqué la ministre de l'Agriculture Annie Genevard dans La Tribune Dimanche. Fait rare, des patrons de la grande distribution, si souvent critiqués par les agriculteurs, tiendront une conférence au Salon de l'agriculture qui s'ouvre le 22 février à Paris. \u00abAujourd'hui, nous faisons face à une situation de négociation inédite avec les distributeurs,\u00bb a souligné Dominique Chargé, patron de la fédération rassemblant 2.100 coopératives agricoles, qui réalisent 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français. \u00abNos entreprises subissent une pression considérable pour baisser les prix, tout en ayant dû fixer leurs tarifs à l'automne sans aucune visibilité sur le cadre fiscal de 2025,\u00bb a lancé M. Chargé, lui-même agriculteur en Loire-Atlantique. \u00abVouloir faire baisser les prix à tout prix est une absurdité alimentée par des publicités comparatives qui dévalorisent notre alimentation et en font une simple variable d'ajustement du pouvoir d'achat. Résultat: des fermes disparaissent, des usines ferment et des territoires s'appauvrissent,\u00bb a poursuivi Dominique Chargé. Par ailleurs, alors que \u00abla moitié (du) rayon fruits et légumes est importée\u00bb, les coopératives agricoles attendent des pouvoirs publics \u00abun accompagnement qui nous permette de redévelopper des productions d'entrée et de coeur de gamme\u00bb, selon M. Chargé





Agriculture Distribution Négociations Prix Coopératives Loi Egalim Salon De L'agriculture

