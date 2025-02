Les Coopératives agricoles appellent à la coopération et à la responsabilité des distributeurs

Dans un contexte de négociations commerciales tendues avec les distributeurs, le président de la Coopération agricole, Dominique Chargé, appelle à une coopération accrue et à une prise de responsabilité, notamment en évitant une « guerre des prix ». Il souligne les pressions subies par les agriculteurs et les risques pour les territoires s'ils sont confrontés à des baisses de prix trop importantes. Les coopératives agricoles appellent également l'État à soutenir le développement de productions françaises.

Le représentant des coopératives agricoles a appelé les distributeurs à une coopération et à une responsabilité accrues, notamment en évitant une « guerre des prix ». « Plutôt que de persévérer dans une logique de guerre des prix, les distributeurs devraient considérer qu'une chaîne alimentaire a la résistance de son maillon le plus faible, soit les agriculteurs », a lancé Dominique Chargé, président de la Coopération agricole, dans une interview au Journal du Dimanche (JDD).

Les fabricants agroalimentaires et la grande distribution sont actuellement engagés dans des négociations commerciales tendues, qui doivent se conclure d'ici au 1er mars. Le dispositif Egalim, un ensemble de trois lois censé garantir une meilleure rémunération des agriculteurs en encadrant davantage ces négociations, pourrait être « ajusté » par un projet de loi présenté d'ici l'été, a indiqué la ministre de l'Agriculture Annie Genevard dans La Tribune Dimanche. « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation de négociation inédite avec les distributeurs », a souligné Dominique Chargé, patron de la fédération rassemblant 2 100 coopératives agricoles, qui réalisent 40 % du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français. « Nos entreprises subissent une pression considérable pour abaisser les prix, tout en ayant dû fixer leurs tarifs à l'automne sans aucune visibilité sur le cadre fiscal de 2025 », a lancé Dominique Chargé. « Vouloir faire baisser les prix à tout prix est une absurdité alimentée par des publicités comparatives qui dévalorisent notre alimentation et en font une simple variable d'ajustement du pouvoir d'achat. Résultat : des fermes disparaissent, des usines ferment et des territoires s'appauvrissent », a poursuivi Dominique Chargé, lui-même agriculteur en Loire-Atlantique. Par ailleurs, alors que « la moitié du rayon fruits et légumes est importée », les coopératives agricoles attendent des pouvoirs publics « un accompagnement qui nous permette de redévelopper des productions d'entrée et de coeur de gamme », selon lui





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Agriculture Cooperative Distribution Prix Négociation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Emploi dans les Côtes-d’Armor : 60 postes à pourvoir dans les serres à tomatesLes Maraîchers d’Armor recrutent des saisonniers pour la saison de la tomate de Tréguier à Paimpol (Côtes-d’Armor). Les candidats seront formés avec d’un CDD de 6 mois à la clé.

Lire la suite »

Cette enseigne spécialisée dans les produits frais ouvre son premier magasin dans les Hauts-de-SeineLe 22 janvier 2025, l'enseigne Mon-marché.fr qui vend les produits Grand Frais en ligne, a ouvert sa première boutique dans les Hauts-de-Seine, à Puteaux.

Lire la suite »

Les Marseillais Jul, Tayc et HUGEL parmi les artistes français les plus exportés dans le mondeLe rappeur Jul, le chanteur Tayc et le DJ HUGEL - tous natifs de Marseille - placent des morceaux dans le top 25 des chansons françaises les plus exportées dans le monde en 2024 sur Spotify.

Lire la suite »

Inondations dans l’Ouest : à Redon, sous les eaux, les évacués attendent de constater les dégâtsLa commune située aux confins de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique est envahie par l’eau depuis mercredi 29 janvier. Plus d’un millier de personnes ont dû quitter leur logement mais le pic de la crue n'est peut-être pas atteint.

Lire la suite »

Incendie d’un pavillon dans les Yvelines : les pompiers sauvent deux femmes piégées par les flammesDeux femmes âgées de 18 et 88 ans ont été secourues, ce vendredi 24 janvier 2025, à Maisons-Laffitte (Yvelines). Elles étaient prisonnières de leur pavillon en feu.

Lire la suite »

Les perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américainsLes perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américains

Lire la suite »