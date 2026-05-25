Les constructeurs chinois s’implantent en France avec succès

Les constructeurs automobiles chinois continuent de s’implanter en France, avec l’arrivée de nouveaux modèles abordables. L’esthétique et la sécurité des véhicules sont des éléments clés de la réussite de ces marques.

De plus en plus de constructeurs automobiles chinois s’implantent en France , après l’arrivée tonitruante de BYD et MG Motor en 2022. Le petit dernier, Omoda & Jaecoo , démarre fort en Provence.

La tendance pourrait durer, avec l’arrivée de modèles toujours plus abordables, s’approchant des standards européens. L’acteur, ancien adjoint au maire des Baux-de-Provence, est devenu en mai l’ambassadeur français de la marque de voitures Jaecoo. Cette dernière fait une entrée fracassante sur le marché automobile, illustrant la déferlante de constructeurs chinois. Elle dispose déjà de sept concessions dans la région, notamment à Marseille, Aubagne, Aix-en-Provence, Arles, Avignon.

Pour signer un bon de commande en mai, Georges n’a même pas eu besoin de se laisser convaincre par l’acteur du Grand bleu. L’esthétique du véhicule m’a séduit. Je l’ai trouvé cossu, il m’a donné une impression de sécurité de par son gabarit généreux, sa grande calandre. L’intérieur est chic, sobre.

Et puis, le commercial a pris le temps de nous expliquer les choses. Sans apport avec une location de quatre ans, je paye 350 euros par mois. En un mois, déjà 58 voitures vendues. Les constructeurs chinois s’implantent de plus en plus en France, avec l’arrivée de nouveaux modèles abordables.

L’esthétique et la sécurité des véhicules sont des éléments clés de la réussite de ces marques. La location de quatre ans avec un apport minimum est une option attrayante pour les acheteurs. La concurrence est rude sur le marché automobile français, mais les constructeurs chinois semblent avoir trouvé un équilibre entre qualité et prix





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Constructeurs Chinois France Automobile Jaecoo Omoda & Jaecoo Location De Quatre Ans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EN IMAGES Coupe de France 2026 : Du Stade de France à Lens et Bollaert, la …Le Racing Club de Lens a décroché sa première Coupe de France en battant Nice, vendredi soir au Stade de France

Read more »

20 ans d'After Foot : les émissions, les invités et les surprisesL'After Foot, l'émission qui a marqué les esprits pendant 20 ans, célèbre cette saison ses 20 ans. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe vous réservent des surprises pour cette occasion. Nicolas Jamain, Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo sont les chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l' 'After Live' est incarné par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »

20 ans d'After Foot : les émissions, les invités et les surprisesL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Découvrez les émissions, les invités et les surprises qui attendent les auditeurs.

Read more »

Comment augmenter les protéines dans votre smoothie : aliments et conseilsCe texte fournit des conseils pour augmenter les protéines dans votre smoothie, en expliquant les aliments riches en protéines et les ingrédients qui les contiennent. Il aborde également les avantages des protéines et les aliments qui les contiennent, tels que la pâte d'arachides et le lait végétal.

Read more »