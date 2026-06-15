Les consommateurs regardent de plus près les effets secondaires des sérums pour les cils

Les recherches liées aux effets secondaires des sérums pour les cils ont bondi de 95 % en un an, selon des données de recherche Google analysées par Fresha. Une experte beauté appelle à la vigilance, sans pour autant céder à l'alarmisme.

Les consommateurs semblent regarder de plus près ce qu'ils appliquent autour des yeux. Selon des données de recherche Google analysées par Fresha, les recherches liées aux effets secondaires des sérums pour les cils ont bondi de 95 % en un an.

Une experte beauté appelle à la vigilance, sans pour autant céder à l'alarmisme. Un intérêt croissant pour les effets secondaires des sérums pour les cils Les sérums pour les cils se sont imposés dans de nombreuses routines beauté. Mais parallèlement, les internautes semblent chercher davantage d'informations sur leur sécurité.

D'après les données de recherche Google analysées par Fresha, les recherches pour effets secondaires des sérums pour les cils ont atteint 8 000 requêtes au cours du dernier mois, soit une hausse de 95 % sur un an. À voir aussi Article 10 remèdes naturels bons pour la vue Article Les aides visuelles - Doctissimo Dans le même temps, les recherches pour cernes sous les yeux ont atteint 430 000 requêtes mensuelles, en hausse de 30 %, tandis que celles concernant les yeux creux ont progressé de 8 %, pour atteindre 109 000 recherches mensuelles.

Ces données ne permettent toutefois pas d'identifier la cause de ces requêtes. Elles traduisent avant tout un intérêt croissant des consommateurs pour les produits utilisés dans la zone sensible du contour de l'œil. Selon Danielle Louise, experte beauté chez Fresha, cette tendance montre que les utilisateurs sont de plus en plus attentifs à la composition des produits qu'ils achètent.

Pourquoi certains ingrédients suscitent des interrogations Danielle Louise rappelle que tous les sérums pour les cils ne fonctionnent pas de la même manière. Certains produits ont une fonction principalement nourrissante, tandis que d'autres contiennent des ingrédients plus actifs destinés à stimuler la croissance des cils. L'experte souligne notamment la présence possible de certains analogues de prostaglandines, dont l'isopropyl cloprostenate, dans certains sérums destinés à favoriser la pousse des cils ou des sourcils.

Selon ses explications, ces ingrédients ont été associés à des effets secondaires signalés, parmi lesquels : Pour Danielle Louise, l'objectif n'est pas d'inquiéter les consommateurs, mais de les encourager à mieux comprendre le fonctionnement des produits qu'ils utilisent et à vérifier si leur composition correspond à leurs besoins. Les signes qui doivent alerter Le contour de l'œil étant une zone particulièrement sensible, l'experte recommande d'être attentif à toute réaction inhabituelle.

Elle conseille d'arrêter immédiatement l'utilisation d'un produit si celui-ci provoque : Si les symptômes persistent, Danielle Louise recommande de consulter un professionnel qualifié. Elle rappelle également qu'il ne faut pas continuer à utiliser un produit uniquement dans l'espoir d'obtenir les résultats promis lorsque des réactions apparaissent. Les précautions à prendre avant d'utiliser un sérum Pour limiter les risques, Danielle Louise recommande plusieurs réflexes simples : Quelles alternatives pour des cils plus fournis ?

Pour les personnes qui souhaitent un effet visuel sans recourir à un sérum de croissance, Danielle Louise évoque plusieurs solutions esthétiques. Le rehaussement de cils, la teinture ou encore les extensions de cils peuvent permettre d'obtenir un résultat satisfaisant lorsqu'ils sont réalisés dans de bonnes conditions. L'experte insiste toutefois sur un point essentiel : ces prestations doivent être effectuées par un professionnel qualifié, et les conseils d'entretien doivent être respectés.

La hausse des recherches observée par Fresha témoigne d'une évolution positive selon Danielle Louise : les consommateurs posent davantage de questions sur les ingrédients, le fonctionnement des produits et leur compatibilité avec leurs besoins. Car, rappelle-t-elle, des cils plus longs ne devraient jamais se faire au détriment du confort ou de la santé des yeux.

Diapo : Yoga des yeux : exercices pour soulager la fatigue oculaire Sources Communiqué de presse Fresha Les recherches sur les effets secondaires des sérums pour les cils bondissent de 95 % alors qu'une experte appelle à la prudence





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