La banque de France a revu ses prévisions de croissance à la baisse. Les conséquences économiques de la guerre en Iran et les Etats-Unis vont se faire sentir encore plusieurs mois dans le monde et en France.

Un accord est en passe d'être signé entre l'Iran et les Etats-Unis. Mais meme si la paix est finalement conclue, les conséquences economiques vont se faire sentir encore plusieurs mois dans le monde et en France.

La banque de France a revu ses prévisions de croissance à la baisse. Alors, combien la guerre va-t-elle coûter à l'économie française? La réponse de Stéphanie Coleau. Après l'annonce d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis, les prix du pétrole chutent.

Cela augure une baisse des prix à la pompe dans les prochains jours. Pourquoi les aides aux carburants du gouvernement seront-elles quand même versées? La réponse d'Erwan Morice. Les écoles de commerce françaises ont la cote à l'international.

Et leur prestige ne faiblit pas si l'on en croit le dernier classement du Financial Times. Cinq des dix meilleures écoles de finance du monde sont françaises. Les formations en finances de l'hexagone sont-elles les meilleures du monde? La réponse de Stéphanie Coleau.

C'est sans doute la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Space X, ouvre son capital au public et espère récolter 75 milliards de dollars. Pourquoi l'entreprise d'Elon Musk entre-t-elle en bourse? La réponse de Stéphanie Coleau. 48 équipes et 104 matchs.

Sur le plan sportif, le mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique est déjà exceptionnel. Sur le plan économique aussi la compétition pourrait être exceptionnelle. Le mondial 2026 est-il celui de tous les records? La réponse de Stéphanie Coleau.

Le déploiement de l'intelligence artificielle a créé 256.000 emplois en Europe. Et près d'un sur 10 se trouve à Paris. La capitale et d'autres villes françaises attirent les spécialistes de l'IA selon une étude du réseau social LinkedIn. La France est-elle le paradis de l'intelligence artificielle en Europe?

La réponse de Stéphanie Coleau. La population française va continuer d'augmenter pendant une dizaine d'années, selon l'Insee. Mais l'institut de la statistique prévoit ensuite une chute de la démographie et la perte de 3,2 millions d'habitants d'ici 2070. Doit-on s'en inquiéter?

La réponse de Stéphanie Coleau. C'est un tournant majeur pour le marché français des télécommunications. Bouygues Telecom, Orange et Free ont conclu un accord pour le rachat de SFR dans le cadre d'une opération valorisée à plus de 20 milliards d'euros. Les 25 millions d'abonnés de SFR seront répartis entre ses différents concurrents.

Une opération susceptible de représenter un gain de revenus considérable pour les acquéreurs. Les explications de Stéphanie Coleau. Le député Les Républicains Éric Pauget propose aux entreprises de racheter les congés payés de leurs employés. L'objectif est de redonner du pouvoir d'achat aux salariés.

Une proposition de loi est en cours de préparation. Alors, pourra-t-on bientôt monétiser ses congés payés? La réponse de Stéphanie Coleau. Ils sont de plus en plus nombreux sur Terre: les millionnaires.

On en compte 25,3 millions. Et leur nombre explose en Asie et aux Etats-Unis. Pourquoi y-a-t-il de plus en plus de millionnaires? La réponse de Stéphanie Coleau.





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