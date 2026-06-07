Les confessions intimes de Didier Deschamps avant sa dernière Coupe du monde

Didier Deschamps a accepté de se livrer à un exercice médiatique plus introspectif qu'à l'accoutumée pour revenir sur les jours marquants de son mandat de quatorze ans. Il a parlé de son arrivée à la tête des Bleus en 2012, de son expérience en tant qu'entraîneur et de ses regrets.

Avant sa dernière Coupe du monde, les confessions intimes de Didier Deschamps . Arrivé à la tête des Bleus à l'été 2012, Didier Deschamps quittera ses fonctions après la Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique (11 juin-19 juillet), qu'il aura l'occasion de remporter pour la deuxième fois en tant que sélectionneur.

Pour son dernier passage à Clairefontaine, il a accepté de se livrer à un exercice médiatique plus introspectif qu'à l'accoutumée : en revenant sur les jours marquants de son mandat de quatorze ans, "DD" dessine en creux le portrait d'un homme qui a su s'adapter à plus d'une décennie de changements avec, toujours, l'intérêt de l'équipe de France comme priorité absolue





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