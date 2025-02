Les Conditions Météorologiques influencent la Transmission du Covid-19

Une étude espagnole révèle que la pression atmosphérique et l'humidité relative peuvent prédire les épidémies saisonnières de Covid-19.

Des travaux de l'Institut espagnol de Ciències del Mar (ICM-CSIC) pourraient permettre une meilleure prévision des épidémies saisonnières de Covid-19. L'étude, relayée par le site Ta météo , a permis d'identifier deux indicateurs clés du risque de pandémie : la pression atmosphérique et l'humidité relative. \Les résultats de cette recherche soulignent l'importance d'intégrer les influences climatiques dans les modèles épidémiologiques.

Comprendre comment les facteurs environnementaux affectent la transmission du virus nous permet de mieux anticiper, explique Ignasi Vallès, l'un des coauteurs de l'étude. Entre septembre 2020 et février 2021, les chercheurs ont comparé les données épidémiologiques recueillies par des tests PCR aux variables météorologiques enregistrées près de 200 stations automatiques à travers la Catalogne. \L'étude a démontré que des conditions météorologiques défavorables, comme la basse pression (fréquente au début de l'automne) et un faible taux d'humidité, peuvent augmenter, dans les jours qui suivent, les interactions dans les espaces intérieurs, où le virus SARS-CoV2 est plus susceptible de se développer. Bien entendu, les principaux facteurs de transmission du pathogène restent les interactions sociales comme la mobilité ou l'utilisation des espaces intérieurs, et les politiques de prévention (l'utilisation de masques faciaux, la vaccination…). Mais l'influence des changements atmosphériques permet d'expliquer entre 14 % et 45 % de la variabilité du taux d'infection dans les huit régions sanitaires analysées. En conséquence, l'équipe souligne l'importance de prendre en compte les effets combinés des changements atmosphériques sur la vulnérabilité à l'infection et le comportement humain





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

COVID-19 Épidémies Météo Transmission Prévision

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Grève dans le jeu vidéo français : les salariés dénoncent les conditions de travail et les licenciementsLe secteur français du jeu vidéo est en grève jeudi pour dénoncer les conditions de travail difficiles et les licenciements massifs. Le Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV) appelle à une mobilisation massive dans plusieurs villes, y compris à Paris et Bordeaux. La grève s'étend également à des studios internationaux, notamment à Barcelone. Les salariés demandent un arrêt des licenciements, des conditions de travail plus humaines et une plus grande transparence des entreprises.

Lire la suite »

Pluie et neige... De nombreux ponts et routes fermés à la circulation dans le GardLe réseau routier dans le Gard est fortement perturbé par les conditions météorologiques.

Lire la suite »

Conditions météorologiques chamboulent l'étape 11 du Dakar 2025L'étape 11 du Dakar 2025 a été marquée par des conditions météorologiques difficiles, obligeant les organisateurs à raccourcir l'étape moto. Tosha Schareina (Honda) remporte l'étape, tandis que Yazeed al-Rajhi (Toyota) prend la tête du classement général en autos.

Lire la suite »

Amélioration des conditions météorologiques, décrue progressive en Bretagne et dans le NordLa situation sur le front des intempéries s’améliore en Bretagne et dans le Nord, alors que la décrue se poursuit lentement. Météo-France maintient six départements en vigilance orange crues, mais l'Oise et la Sarthe ont basculé en vigilance jaune. Des débordements importants sont toujours en cours sur les tronçons placés en vigilance orange, mais les niveaux devraient commencer à baisser dans certaines régions.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »