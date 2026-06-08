Les coûts cachés du Mondial 2026 : le journaliste Romain Schué en demeure les Canadiens

Journaliste Romain Schué critique le reporting optimiste des retombées économiques du Mondial 2026 au Canada et résonne les dépenses massives pour les contribuables.

Journaliste pour Radio- Canada , Romain Schué estime que son pays a été lésé sur l'organisation de la Coupe du monde 2026. Il conteste les chiffres annoncés par la FIFA sur les retombées économiques et promet que la note sera salée pour les contribuables canadiens.

Au Canada, pays co‑organisateur du Mondial avec les Etats‑Unis et le Mexique, l'événement n'excite pas tout le monde. Il aurait même tendance à en agacer certains. C'est le cas du journaliste Romain Schué.

Même si un million de visiteurs venus du monde entier sont attendus à partir de jeudi à Toronto (6 matchs) et Vancouver (7), les deux villes hôtes, Romain Schué estime à plus d'un milliard de dollars le coût pour les contribuables pour seulement 13 matchs disputés sur le sol canadien sur un total de 104. Quand on regarde les matchs qui ont lieu au Canada, il y a à peine un huitième de finale, il n'y a pas de quarts, il n'y a évidemment pas de demi‑finale ni de finale, explique‑il sur TV5 Monde.

Quand on regarde la liste des équipes… La France aurait pu, par exemple, jouer à Toronto parce que c'était dans la même région que Boston ou New York. Mais la FIFA a décidé que les matchs auront lieu dans des stades de 80 à 90 000 places et pas les 45 000 places à Toronto. Le journaliste conteste les chiffres optimistes relayées par les autorités canadiennes, lesquels proviennent d'un rapport de la FIFA datant de 2024.

Selon l'instance, la Coupe du monde 2026 devrait engendrer une activité économique de 3,8 milliards de dollars au Canada. Selon un ancien ministre canadien, ces chiffres sur les retombées sont probablement exagérés. Et l'économiste québécois Daniel Denis apporte son opinion : Lorsque l'organisateur fait l'étude, il n'a aucun intérêt à fournir des chiffres peu élevés. Avec la FIFA il y a un conflit d'intérêts apparent.

C'est donc avec un certain scepticisme voire davantage que Romain Schué aborde cette Coupe du monde 2026 qui débutera vendredi pour la sélection canadienne avec Canada‑Bosnie Herzégovine à Toronto. Quand on regarde la liste des équipes et le faible nombre de matchs, ce qu'on nous dit c'est que tout était décidé d'avance, que les dés étaient pipés et le Canada, en quelque sorte, s'est fait avoir parce que ça coûte extrêmement cher, que les rénovations qui ont été imposées par la FIFA vont coûter extrêmement cher pour les contribuables canadiens, sans compter, évidemment, tous les autres coûts connexes.

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