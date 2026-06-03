Les citoyens de Peynier récoltent 500 kilos de déchets en une matinée

Une opération citoyenne qui a rassemblé habitants, élus, bénévoles et enfants pour collecter des déchets et préserver l'environnement à Peynier.

Les citoyens engagés de Peynier ont récolté 500 kilos de déchets en une matinée lors de l'opération 'Nettoyons le Sud'. Habitants, élus, bénévoles et enfants se sont mobilisés à Peynier dans le cadre de l'opération 'Nettoyons le Sud'.

En quelques heures, près de 500 kilos de déchets ont été collectés sur plusieurs secteurs de la commune, dans un bel esprit citoyen et convivial. Peynier a une nouvelle fois répondu présent à l'appel de l'opération régionale 'Nettoyons le Sud'. Une mobilisation citoyenne qui a rassemblé habitants, élus, bénévoles et enfants autour d'un même objectif : agir concrètement pour préserver l'environnement et le cadre de vie de la commune.

Dès le début de la matinée, les participants se sont retrouvés pour prendre part à cette grande action de ramassage des déchets organisée sur plusieurs secteurs de Peynier. Équipés de gants, sacs et matériel de collecte, les volontaires se sont répartis sur le terrain afin de débarrasser les espaces naturels et les abords de la commune des déchets abandonnés. Cette nouvelle édition a été marquée par une belle participation intergénérationnelle.

Aux côtés des adultes, de nombreux enfants ont pris part à l'opération avec sérieux et enthousiasme. Leur présence a donné une dimension particulière à cette matinée, rappelant que la sensibilisation à la protection de la nature commence dès le plus jeune âge. Par leur engagement, ils deviennent aussi les meilleurs ambassadeurs des gestes simples mais essentiels pour l'avenir. Au terme de cette matinée, le bilan est particulièrement significatif : près de 500 kilos de déchets ont été collectés.

Un chiffre important, qui témoigne de l'efficacité de la mobilisation, mais aussi de la nécessité de poursuivre les efforts pour lutter contre les incivilités et préserver durablement les espaces naturels. Au-delà du résultat, cette opération a surtout mis en avant un bel esprit collectif. Dans une ambiance conviviale, chacun a donné de son temps pour contribuer à une action utile, concrète et visible. Une manière simple de rappeler que la protection de l'environnement est l'affaire de tous, au quotidien.

Grâce à cette mobilisation, Peynier a pu relever une nouvelle fois le défi de 'Nettoyons le Sud', avec 500 kilos de déchets en moins et un message fort adressé à tous : préserver son village, c'est aussi prendre soin de son avenir.





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