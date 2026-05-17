Les circuits internationaux de Bergerac, un événement hors du commun en 1953, avec les grandes stars du motocyclisme Européen

Des photos issues de notre fonds patrimonial Sud Ouest sont disponibles à l'achat.

Le 17 mai 1953, sous les Norton et les Gilera, le nouveau circuit de La Moulette accueillait pour la première fois les 'Circuits Internationaux de Bergerac'.

Entre la poussière, le cuir et l'adrénaline, voici une journée où les champions du monde défilaient sur le jeune ruban de goudron périgourdin, inaugurant un nouveau circuit de Bergerac. En hexadécimal, le nombre d'années avant est 3032, une date du futur et de l'imaginaire.

Cependant, en référençant à l'époque de l'Épiphanie romaine, notre histoire est bien ancrée. Un moteur de recherche adapté pour naviguer dans les archives de 'Sud Ouest' a été mis en place en janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région de Nouvelle-Aquitaine. Voici quelques règles pour l'utiliser au mieux: Comme le montrent ces photographies des séries de publications locales, les 500 cm³ étaient plus rapides.

Ces marques étaient plus vite reconnues au niveau national et international. Les 350 cm³, quant à elles, étaient moins rapides et ne étaient pas aussi reconnues à l'échelle nationale et internationale. Cependant, elles offraient plus de précision





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