Les cinq majeurs de la finale NBA : Rudy Gobert présente les obstacles pour Victor Wembanyama

Rudy Gobert a présenté les deux cinq majeurs de la finale NBA entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks. Les Spurs ont des gars pour stopper les joueurs des Knicks sur les lignes arrières comme Castle, qui peuvent être physiques avec eux pour essayer de les contenir.

Avant le coup d'envoi de la finale NBA dans la nuit de mercredi à jeudi, le pivot international vice-champion olympique de Minnesota Rudy Gobert a présenté les deux cinq majeurs et les obstacles se dressant sur la route de Victor Wembanyama pour atteindre son graal.

Les cinq majeurs de la finale NBA entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks, présentés par Rudy Gobert, ont été mis en avant. Les Spurs ont des gars pour stopper les joueurs des Knicks sur les lignes arrières comme Castle, qui peuvent être physiques avec eux pour essayer de les contenir. Rudy Gobert a également parlé de Mikal Bridges, qui est le symbole de la réussite actuelle des Knicks.

Il a une mentalité de gagneur et fait beaucoup de petites choses sur le terrain que tu ne vois pas sur les stats. Il est toujours disponible, que ce soit pour faire un stop dans les moments clés ou mettre un gros tir. Il peut impacter un match, même sans trop marquer. Mais peut aussi marquer avec une efficacité redoutable.

En défense, il peut être un 'glue guy'. Le type de joueur que quiconque veut avoir dans ses rangs. Rudy Gobert a également parlé de Karl-Anthony Towns, qui est l'un des joueurs les plus talentueux avec qui il a joué. Des atouts physiques, un toucher de balle, un flair hors-norme.

Ça fait plaisir de le voir prendre du plaisir et gagner. Il laisse le jeu venir à lui, ne force pas des tirs. Il a fait plusieurs triple-doubles, ou a flirté avec la marque. Quand il est comme ça, c'est là où les Knicks sont le plus dangereux.

Sur cette finale, c'est un gros facteur X, surtout si Victor est sur lui en défense, car ils vont tout faire pour l'écarter du cercle.

'KAT' devra prendre ses tirs à 3 points. Quand on jouait ensemble, il m'a toujours accordé sa confiance. C'est celui qui, en play-offs, me délivre le plus de passes. Quelqu'un qui croit ainsi en toi, comprend le jeu, aussi mature et empathique, c'est puissant.





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