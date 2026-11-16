Le duo toulousain des Chevaliers du Fiel, Éric Carrière et Francis Ginibre, se produira à l'espace Robert Hossein de Lourdes pour leur spectacle Vacances à Dubaï le 20 mars 2027.

Le duo humoristique toulousain Les Chevaliers du Fiel, composé de ses membres fondateurs Éric Carrière et Francis Ginibre, a confirmé sa présence à Lourdes pour une date spécifique du calendrier culturel régional. Les deux artistes vont se produire à l'espace Robert Hossein le samedi 20 mars 2027 pour y présenter leur dernier spectacle intitulé Vacances à Dubaï.

Détails de la performance à l'espace Robert Hossein

Cette représentation spécifique est programmée pour débuter à partir de 20 heures le samedi 20 mars 2027. L'événement se déroulera exclusivement dans la salle de spectacle emblématique de la ville, l'espace Robert Hossein. Cette programmation s'inscrit dans la tradition des événements majeurs de la région occitane attirant un large public régional et international.

Also read ÉDITO. Présidentielle 2027, un triste théâtre d'egos

Thématique et intrigue du spectacle Vacances à Dubaï

Le nouveau spectacle propose une mise en scène où le duo incarne douze personnages distincts. L'intrigue suit Christian Lambert, un personnage récurrent de l'univers théâtral des Chevaliers du Fiel, qui décide de surprendre son épouse Martine. L'homme organise un voyage à Dubaï pour découvrir les fastes de cette destination, mais les événements ne se déroulent jamais comme prévu pour les Lambert.

Engagement publicitaire et fidélité des fans historiques

Les Chevaliers du Fiel maintiennent une proximité forte avec leur public grâce à leur humour populaire et leur sens de la caricature. Leur fidélité à leur base de fans s'est illustrée lors d'une précédente performance unique le 27 septembre, où ils ont présenté un spectacle dédié à la bonne cause. Cette démarche reflète leur engagement constant pour l'humanitaire en direct auprès de leur communauté.

Advertisement

Histoire et reconnaissance culturelle du duo toulousain

Le parcours des deux complices reste marqué par des succès marquants dans le paysage culturel français. Le nom du duo est désormais associé à des références culturelles majeures, notamment le tube Simca 1000 sorti le 15 août. Cette chanson a joué un rôle central dans leur destinée artistique et leur reconnaissance nationale depuis leurs débuts.

Prévisions d'impact culturel pour la saison 2027

La programmation du samedi 20 mars 2027 s'annonce comme un événement incontournable pour les amateurs d'humour. La rencontre entre l'offre culturelle toulousaine et la salle robert Hossein de Lourdes promet une soirée placée sous le signe de l'absurde. Cette performance continuera de renforcer la présence des artistes sur le territoire régional pour cette année 2027.