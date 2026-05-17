Les chef-d'œuvre de l'église de La Vraie-Croix - Nous explorons l'histoire et la réputation

Explorez l'histoire et la réputation de l'église de La Vraie-Croix, une église catéhrale située au centre d'un beau village fleuri, valorisée pour son cadre et la qualité de ses boiseries.

Direction La Vraie-Croix à la découverte de l'église de La Vraie-Croix dédiée à Saint-Isidore . Le recteur Tanguy et le maire Fernand Le Dirach ont construit le mobilier du lieu.

Située au centre d'un beau village fleuri, elle est valorisée pour son cadre et la qualité de ses boiseries réalisées par le curé et restaurées par le maire. L'histoire de cette église est liée à la chapelle qui se trouve sur la même place et à la légende qui a motivé son édification. Un croisé breton revient au pays avec un morceau de 'La Vraie Croix', qui a subi le supplice du Christ.

L'objet est volé durant la nuit et retrouvé dans une aubépine. Le lendemain, le fragment est déposé dans la chapelle voisine, mais disparaît à nouveau et retrouvé au même endroit où l'on construit une nouvelle chapelle. Avec le succès du pèlerinage qui ne cesse de croître, ils construisent plusieurs bâtiments pour héberger, nourrir et soigner les visiteurs, et les habitants de plus en plus nombreux.

La question de la nécessité d'une église se pose, d'autant plus que celle de Sulniac, dont dépend l'endroit, est à 3 kilomètres. C'est vraisemblablement à l'emplacement de la première chapelle que l'église sera construite. Comme la chapelle, le nouvel édifice sera sous la protection de Saint-Sauveur et Saint-Jean-Baptiste, patron des Hospîtaliers. L'église subira de nombreuses transformations, notamment en forme de croix latine, avec une tour carrée, elle est de style néo-classique et passera sous le patronage de saint Isidore.

Ce dernier a la particularité d'être un saint d'origine non-ecclésiastique. Paysan employé au Madrid au XIIe siècle, les bœufs dont il avait la garde labouraient guidé par un ange lorsqu'il priait. Rapidement canonisé, il est très vénéré dans le Morbihan où il est présent dans de nombreux édifices, particulièrement à vocation rurale. Représenté en laboureur, dont il est le protecteur, il est également un marqueur de la mode vestimentaire de la paysannerie bretonne au fil des siècles.

Scrupuleusement entretenue, l'intérieur de l'église est en parfait état, ce qui permet d'apprécier la qualité du mobilier. Celui-ci (autels latéraux, les confessionnaux, la chaire et la tribune) sont de la main même du recteur Tanguy et ont été restaurés un siècle plus tard par le maire (et ébéniste) Fernand Le Dirach. On remarquera le bel ensemble qu'il forme avec le chemin de croix, donnant une unité à la décoration.

Les vitraux datent de la fin du XIXe siècle sur le magnifique vitrail de la chapelle sud, dans le chœur, la chapelle nord, et sur la bannière de procession du XXe siècle, signifiant l'affection vivace que portent les Langroéziens à leur protecteur. A voir également le tabernacle et l'autel du chœur, tous deux classés aux Monuments historiques. Le chevet est bouché par la sacristie mais abrite un tableau représentant le Christ en croix.

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