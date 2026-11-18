Le film documentaire Les Chaillées de l'Enfer, présélectionné aux César 2027, sera projeté au Méliès à Pau le 20 novembre. Une occasion unique de découvrir l'immersion de Léo Boudet.

Le cinéaste Léo Boudet invite le public pauvois à une immersion exceptionnelle dans l'univers passionnant de la viticulture rhodanienne. Son film documentaire Les Chaillées de l'Enfer sera présenté le vendredi 20 novembre à 20 heures au cinéma le Méliès de Pau, dans le cadre de sa tournée des salles d'art et d'essai. Cette projection marque un jalon important pour ce projet cinématographique qui a reçu un accueil critique remarquable depuis sa création.

Une immersion authentique chez Christine Vernay

L'œuvre de Léo Boudet repose sur une immersion prolongée de quinze mois au sein du Domaine Georges Vernay, un domaine emblématique de la Vallée du Rhône. Durant cette période, le réalisateur a suivi de près la vigneronne Christine Vernay et ses équipes, notamment sur la célèbre parcelle nommée Les Chaillées de l'Enfer. Ce titre fait référence à la fois à un nom de cuvée et à des terrasses en patois local, tout en symbolisant une année difficile mais déterminante pour l'exploitation viticole.

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Reconnaissance internationale et prix multiples

Le documentaire Les Chaillées de l'Enfer a remporté trois prix internationaux, confirmant sa qualité artistique et technique à travers les frontières. Cette réussite conduit l'œuvre à être présélectionnée pour les César 2027, une distinction majeure pour un premier long métrage de cette envergure. Le film compile 500 heures de tournage en un récit d'une heure et quarante minutes, privilégiant une narration purement visuelle et émotionnelle sans l'usage d'un narrateur traditionnel.

Une direction artistique inspirée par Alexandre Desplat

La puissance émotionnelle du documentaire est amplifiée par la musique composée par Alexandre Desplat, qui sublime les paysages viticoles et les portraits des acteurs humains. Léo Boudet, originaire de Lyon et installé à Bidart depuis deux ans, a passé près de dix ans à travailler comme cadreur et monteur avant de réaliser ce premier film. Sa méthode consiste à raconter le réel en se concentrant sur les passions et les émotions, loin des aspects purement techniques ou idéologiques souvent associés à l'industrie du vin.

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Une expérience sensorielle complète à Pau

La soirée au Méliès à Pau offrira une expérience complète mêlant cinéma et gastronomie, avec des rencontres et des dégustations précédant et suivant la séance. Léo Boudet, âgé de 35 ans, a été accompagné par plusieurs vignerons du Jurançon pour cet événement, bien qu'il regrette de ne pas avoir pu inviter l'ensemble des acteurs rencontrés lors de son tournage. Cette approche participative renforce le lien entre le film et son sujet, offrant au public une perspective unique sur le monde viticole.

Une nouvelle aventure en Béarn avec les Féréol

Après son travail approfondi en Vallée du Rhône, Léo Boudet a tourné son regard vers le Béarn pour son prochain projet. Il suit désormais l'évolution du Domaine des Féréol, créé par le chef Yves Camdeborde en association avec Maxime Magnon de Corbières. Cette nouvelle collaboration s'inscrit dans une dynamique d'entraide et de générosité, contrastant avec la concurrence parfois forte observée en Côte-Rôtie, et promet de nouvelles histoires humaines captivantes pour les cinéphiles.