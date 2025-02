Les Célébrités au Super Bowl : Un Soir Éblouissant entre Sport et Spectacle

Le Super Bowl, plus grand événement sportif des États-Unis, a réuni un parterre de célébrités lors de la finale de la NFL. À côté des matchs intense, la mi-temps a offert un spectacle grandiose avec Kendrick Lamar, SZA et Serena Williams. Les stars étaient nombreuses, de Taylor Swift à Lady Gaga, en passant par Jay-Z et Tom Brady.

Un grand nombre de célébrités ont assisté à la victoire des Philadelphia Eagles lors du Super Bowl , la finale du championnat de la NFL , au Caesars Superdome à la Nouvelle-Orléans. Parmi eux se trouvait Donald Trump , le premier président en exercice à assister à cet événement. Aux États-Unis, c'est le rendez-vous sportif le plus attendu de l'année. Le Super Bowl est la grande finale du championnat de la NFL qui oppose les champions des deux conférences de la ligue.

Mais ce qui lui confère surtout sa grande popularité, c'est sa mi-temps. Les plus grandes stars de la planète s'y produisent lors d'un spectacle d'exception tandis que les deux équipes tentent de reprendre leur souffle. Cette année, c'est le rappeur Kendrick Lamar qui était à la tête du spectacle de la mi-temps. Treize minutes de spectacle, chargées de sens et de symboles, avec notamment l'apparition surprise de Samuel L. Jackson, incarnant « Oncle Sam », la performance de la chanteuse SZA et la chorégraphie de Serena Williams. Le Super Bowl est aussi un grand rassemblement de célébrités, un lieu idéal pour être vu et se faire remarquer. Ce dimanche 9 février, au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans, les stars étaient nombreuses. Taylor Swift était évidemment de la partie, aux premières loges pour soutenir son compagnon Travis Kelce, le Tight End des Kansas City Chiefs. Elle a partagé le match aux côtés de la rappeuse Ice Spice et de son amie, Ashley Avignone. Bradley Cooper est venu assister au match en famille avec sa fille âgée de 7 ans, tout comme Jay-Z, qui a joué au papa parfait en emmenant ses deux filles Blue Ivy et Rumi au Super Bowl. Paul McCartney, Doechii, Cardi B, Zac Efron et Anne Hathaway étaient également dans les tribunes, tout comme Jessica Alba et ses deux filles. Lady Gaga n’aurait loupé l’événement pour rien au monde, tout comme Tom Brady, légende absolue du football américain aujourd’hui à la retraite. L'acteur Kevin Costner, très occupé à capturer chaque instant avec l’appareil photo de son téléphone, était aussi ravi de pouvoir assister à ce grand match. Une partie du clan Trump était également présente, même si le 47e président des États-Unis a décidé de s’éclipser à la mi-temps, n’assistant pas au show de Kendrick Lamar ni à la victoire des Eagles





