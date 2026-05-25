Les candidats de Mariés au premier regard 10e saison : des surprises et des déceptions

La 10e saison de Mariés au premier regard est en cours et les candidats ont déjà traversé toutes les strates émotionnelles. Entre découverte sereine de l'autre et révélations décevantes, les chemins menant au grand amour ne sont pas toujours les mêmes. Julie, qui a une relation avec Mathieu, a récemment pris la parole pour dénoncer l'impact négatif des réseaux sociaux sur son moral. Heureusement, les deux expertes de l'émission, Marie Tapernoux et Estelle Dossin, veillent au grain.

Les chemins qui sont censés mener au grand amour sont parfois remplis de belles surprises mais aussi de désillusions. Les candidats de cette 10e saison passent par toutes les strates émotionnelles, entre sereine découverte de l'autre et révélations décevantes parfois.

Et quand le bonheur semble se rapprocher, il peut arriver que la jalousie s'en mêle, à l'image de Julie. Sa relation avec Mathieu se passait bien. Mais l'impact négatif des réseaux sociaux pèse sur le moral, et la jeune femme n'a pas hésité récemment à prendre la parole pour dénoncer cet état de fait. Heureusement, les deux expertes de l'émission, Marie Tapernoux et Estelle Dossin veillent au grain





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