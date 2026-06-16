Les Canadiens critiquent l'action de Mark Carney en matière de changements climatiques

Le Premier ministre canadien Mark Carney a été critiqué pour son manque d'action en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Les jeunes ont intenté une démarche devant la justice pour contraindre l'État à agir.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a été critiqué pour son manque d'action en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques .

Les Canadiens estiment que ses politiques d'énergie propre ne sont pas suffisantes et qu'il n'a pas respecté ses obligations en matière de plan d'action pour 2030. Les jeunes ont intenté une démarche devant la justice pour contraindre l'État à agir. Les ONG demandent que le gouvernement respecte son obligation légale d'élaborer une feuille de route crédible et actualisée pour protéger les Canadiens contre les effets des changements climatiques.

Depuis son arrivée au pouvoir, le Premier ministre libéral Mark Carney a pris des décisions controversées, telles que la suppression de la taxe carbone pour les particuliers et le plafond des émissions du secteur pétrolier. Les plaignants estiment que ces décisions affaiblissent les engagements environnementaux du Canada. Les changements climatiques sont considérés comme une menace existentielle pour le Canada, qui se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale.

Les plaignants demandent que le gouvernement tienne ses promesses climatiques et que la justice reconnaisse ces engagements comme contraignants. Ce type d'action se multiplie ailleurs dans le monde, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en France





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