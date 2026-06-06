Les cadettes du SUA battues en finale de championnat de France U18 Élite féminines

Les cadettes du SUA ont été battues en finale de championnat de France U18 Élite féminines par les Stadistes, ce samedi midi à La Roche-sur-Yon. Les Toulousaines ont ainsi pris leur revanche de la finale du tournoi Seven en septembre et confirmé leurs deux larges succès durant la saison régulière pour conserver leur Bouclier.

Les cadettes du SUA s’apprêtent à disputer leur quatrième finale Élite en cinq ans contre leurs meilleures ennemies du Stade Toulousain . Un défi que leur manager Thomas Picarrougne aborde avec envie et détermination, même si les Agenaises sont loin d’être favorites.

Après une première période face au vent, les partenaires d’Alana Trégouët étaient déjà menées 0-17 à la pause. Sous pression d’entrée avec un en-avant à la réception du coup d’envoi, elles avaient encaissé un essai dès la 4minute, inscrit pas l’arrière toulousaine Seletti en bout de ligne. Un essai en débordement de l’ailière Bidard-Datchary (24) avaient ensuite permis aux Stadistes de faire le break.

Malgré des dominatrices en mêlée face à des Toulousaines accumulant les fautes de main, les jeunes agenaises partaient de trop loin pour espérer renverser la table en seconde période. Elles ont pris un nouveau coup sur la tête d’entrée avec un quatrième essai conclu par la capitaine Henaux (0-22, 37), la centre agenaise Genestal offrait enfin une raison à ses partenaires de sourire. Les deux derniers essais toulousains (54e, 66e) étaient anecdotiques





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