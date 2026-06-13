Les buteurs les plus en forme avant la Coupe du monde 2026

Avant le début de la Coupe du monde 2026, voici les buteurs les plus en forme avant le tournoi. Les attaquants de la planète terre sont prêts à faire trembler les filets et à écrire l'histoire du football mondial.

La planète terre vibre avec le début de la Coupe du monde 2026. Le spectacle sera assuré essentiellement par plusieurs attaquants, dont certains sortent de saison aboutie.

Avant le début de la grande messe du football mondial, voici les buteurs les plus en forme avant le tournoi. Avec 33 réalisations en Bundesliga et désormais 13 en Ligue des champions sous le maillot du Bayern Munich, Harry Kane incarne la régularité et l'efficacité. À 32 ans, il reste l'arme offensive principale des Three Lions. Déjà meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, il vise à transformer ses statistiques en trophée majeur.

Son palmarès reste marqué par une finale d'Euro perdue en 2021, mais la Coupe du monde 2026 pourrait être son ultime chance de marquer l'histoire. Ses 15 buts en Ligue des champions et ses 25 en Liga avec le Real Madrid montrent son efficacité. À 27 ans, Kylian Mbappé arrive en pleine maturité et sera le leader offensif des Bleus. Champion du monde en 2018 et finaliste en 2022, il veut inscrire son nom encore plus haut dans l'histoire.

Sa vitesse et son instinct de buteur en font l'un des joueurs les plus redoutés de la planète. En seulement deux tournois et 16 matches, il a déjà inscrit 12 buts. Il ne lui en manque plus que quatre pour rejoindre Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde. Le géant norvégien Erling Haaland a inscrit 35 buts toutes compétitions cette saison.

Ses 27 buts en Premier League et ses 8 en Ligue des champions avec Manchester City prouvent sa constance. À 25 ans, il reste une machine à marquer et portera les espoirs d'une Norvège qui rêve d'un parcours historique. Déjà vainqueur de la Premier League et de la C1, Haaland veut désormais briller sur la scène mondiale. Surprise de la saison, Igor Thiago a marqué 25 buts, dont 22 en Premier League avec Brentford.

L'ancien joueur de Ludogorets s'impose comme une alternative crédible dans l'attaque brésilienne. Sa puissance et son instinct de buteur en font un joueur à suivre. Le Brésil, riche en talents offensifs, pourrait compter sur lui comme joker décisif. Avec 25 buts, dont 19 en Bundesliga avec Stuttgart, Deniz Undav est l'une des révélations allemandes cette saison.

Le joueur de 29 ans apporte une efficacité rare et pourrait jouer un rôle clé dans le renouveau offensif de la Mannschaft. L'Allemagne, en quête de rédemption après des tournois 2018 et 2022 décevants, pourrait s'appuyer sur son profil atypique qui sait aussi donner de bons ballons. En atteste ses 14 passes décisives. Le joueur de l'Inter Milan, Julián Álvarez, a inscrit 22 buts cette saison.

Ses 17 en Serie A et ses 4 en Ligue des champions confirment son importance et sa régularité année après année. Il sera l'un des piliers de l'attaque argentine mais ne partira pas forcément comme titulaire. Déjà champion du monde en 2022, il veut prolonger la domination de l'Albiceleste et s'imposer comme l'héritier des grands buteurs de son pays mais aura de la concurrence.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal a déjà marqué plus de 24 buts cette saison. 16 réalisations en Liga et 6 en Ligue des champions avec le FC Barcelone auxquels s'ajoutent 14 passes décisives. Sa précocité et son talent brut en font l'un des joyaux de la Roja. L'Espagne, championne en 2010, espère que son prodige sera remis à temps de sa blessure à cuisse pour disputer les phases de poule de ce mondial.

Avec 22 buts toutes compétitions, Vinicius reste décisif. Il a scoré 16 fois en Liga et 5 fois en C1 avec le Real Madrid. En l'absence de Neymar, sélectionné mais pas encore disponible, il est le visage offensif du Brésil et un joueur capable de faire basculer un match. Déjà vainqueur de plusieurs Coupe d'Europe, il veut désormais briller en sélection et porte les espoirs d'un pays qui attend un nouveau sacre depuis 20 ans.

Avec plus de 15 buts, dont 12 en Premier League avec Arsenal, Gustafson s'est imposé comme un attaquant fiable mais pas forcément incontournable en Angleterre. Tout le contraire de la sélection. À 27 ans, il est l'attaquant phare de la Suède. Sa puissance et son sens du but seront essentiels pour son pays, qui rêve de retrouver les sommets atteints dans les années 90.

Auteur de plus de 21 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, Semenyo a confirmé son potentiel en Premier League avec Bournemouth puis Manchester City. Ses 17 réalisations en championnat et ses buts en coupe montrent sa progression. À 26 ans, il incarne l'avenir offensif du Ghana. Sa capacité à s'imposer dans un championnat exigeant en fait un joueur à surveiller.

Avec 20 buts toutes compétitions, Álvarez reste un attaquant polyvalent. Ses 10 en Ligue des champions et ses 8 en Liga avec l'Atlético Madrid prouvent son efficacité. À 26 ans, il sera une arme complémentaire pour une Argentine déjà huilé





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