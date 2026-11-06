Les bunkers nazis sous l'Hôtel du Palais de Biarritz

Découvrez l'histoire méconnue des fortifications allemandes cachées sous l'Hôtel du Palais de Biarritz, vestiges du Mur de l'Atlantique explorés par des chercheurs.

Sous les façades impériales de l'Hôtel du Palais à Biarritz, un pan entier de l'histoire reste invisible au grand public et même aux employés du lieu. Ces murs de briques ocre et crème, symboles du luxe et de l'élégance napoléonienne, reposent en réalité sur des structures militaires lourdes et sombres. Trois bunkers du Mur de l'Atlantique, édifiés par l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, dorment sous les pieds des visiteurs. Ces vestiges de béton armé, longtemps occultés par le faste de la résidence d'été de Napoléon III et d'Eugénie de Montijo, font l'objet d'une attention particulière de la part de chercheurs locaux.

Un héritage militaire enfoui sous le luxe

L'Hôtel du Palais, construit en 1855, a accueilli durant un siècle des têtes couronnées et des célébrités dans ses plus de cent chambres et suites. Pourtant, son sous-sol raconte une tout autre histoire, celle de la guerre et de la fortification côtière. En explorant les coulisses du bâtiment, notamment le long des couloirs menant aux cuisines, on découvre l'entrée discrète d'un abri pour personnel militaire, dissimulée derrière un simple congélateur. Ce bunker de type 621, conçu pour accueillir dix soldats, conserve encore les traces de son passé austère avec ses lits fixés aux murs et une table avec des chaises.

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La structure est protégée par deux mètres de béton armé au plafond, offrant une défense solide contre les bombardements. Des portes blindées et étanches, aujourd'hui rongées par la rouille, assuraient autrefois la protection des occupants contre d'éventuelles attaques au gaz des Alliés. L'obscurité y est totale, seulement troublée par des lampes frontales, tandis que l'ambiance humide inonde parfois la pièce qui servait de couchage à quelques centimètres d'eau. Ces détails techniques révèlent la rigueur de l'ingénierie militaire allemande de l'époque.

La traque des vestiges du Mur de l'Atlantique

Chloé Prédot et Alphonse Belaubre dirigent un projet ambitieux visant à documenter tous les vestiges du Mur de l'Atlantique, cette vaste ligne de fortifications côtières construite par l'Allemagne nazie entre 1942 et 1944. Leur périmètre d'action s'étend d'Hendaye jusqu'au cercle polaire en Norvège, couvrant une bande côtière immense et stratégique. Leur travail de mémoire s'inscrit dans une volonté de préserver ces témoins matériels avant qu'ils ne disparaissent définitivement dans l'oubli ou lors de travaux d'aménagement.

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La passion d'Alphonse Belaubre pour ce travail de restitution historique est profondément enracinée dans son histoire familiale. Son arrière-grand-père, Jean-Raphaël Romain, a perdu la vie dans le bombardement américain de Biarritz le 27 mars 1944. Par ailleurs, son grand-oncle, le général Paul Thompson, a participé au débarquement sur Omaha Beach en Normandie. Ces liens intimes avec les événements tragiques de la guerre nourrissent leur engagement pour la préservation de la mémoire des lieux.

Depuis 2023, Quentin Baril, archéologue basé à Bordeaux, rejoint cette dynamique de recensement des constructions de la Seconde Guerre mondiale en Gironde. Son expertise permet d'identifier des ouvrages variés, allant des simples blockhaus aux dépôts de stockage en passant par des inscriptions murales. Cet inventaire minutieux présente un double enjeu : il répond à une nécessité historique de compréhension du passé, mais il possède également une dimension environnementale cruciale pour anticiper les impacts des futurs chantiers.

Ingénierie défensive et symboles historiques

Les bunkers de l'Hôtel du Palais illustrent parfaitement la complexité de ces installations militaires. L'ouvrage sud, désormais réhabilité en machinerie pour la piscine, abritait autrefois un canon capable de tirer 1 200 coups par minute, une arme redoutable pour l'époque. Juste à côté, l'ouvrage nord se présente sous la forme d'une casemate située ironiquement près du passage Winston-Churchill. Ces trois structures distinctes forment un réseau de défense cohérent intégré directement dans l'infrastructure civile luxueuse.

L'architecture de ces abris révèle une pensée défensive avancée. Chaque bunker dispose d'un conduit pour périscope, similaire à celui d'un sous-marin, permettant aux soldats d'observer l'extérieur à 360 degrés sans exposer leur vie. Un poste radio installé dans une alcôve, avec son antenne dépassant sur le toit, assurait les communications avec les unités voisines. Des téléphones à l'entrée permettaient une coordination rapide en cas d'alerte, transformant ces sous-sols en véritables postes de commandement tactiques.

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Sur les murs, des pochoirs comme le BA 36 01 1943 indiquent la position et l'année de construction. Le préfixe BA désigne Bayonne, tandis que 01 signale le numéro de l'ouvrage, faisant de ce site le premier bunker de la position, ce qui confère au lieu une valeur symbolique forte. Les marches recouvertes de peinture fluorescente rappellent les mesures de sécurité prises pour échapper en cas de black-out. Aujourd'hui, ces vestiges témoignent d'une époque où le confort impérial et la brutalité militaire coexistaient sous un même toit.