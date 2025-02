Les Braconniers de Rhinocéros de Java Condamnés à de Longe Peines en Indonésie

Un réseau de braconniers a été jugé et condamné pour l'abattage de 26 rhinocéros de Java dans le parc national d'Ujung Kulon. Le chef du réseau a été condamné à 12 ans de prison ferme, tandis que cinq autres complices ont reçu des peines de 11 ans. Les autorités ont déclaré que les peines infligées constituent les sanctions les plus élevées jamais encourues en Indonésie pour des faits de braconnage.

En Indonésie , un groupe de braconniers a été jugé et condamné pour le meurtre de 26 rhinocéros de Java dans le parc national d'Ujung Kulon sur une période de cinq ans. Le chef du réseau a été condamné à 12 ans de prison ferme, tandis que cinq autres complices ont reçu des peines de 11 ans. Tous ont également été contraints de payer une amende de 100 millions de roupies (5 880 euros), qui se traduira par trois mois de prison supplémentaires en cas de non-paiement.

« Cela crée un précédent fort et constitue un avertissement clair pour ceux qui menaceraient la faune sauvage indonésienne », a déclaré Nina Fascione, directrice exécutive de l'International Rhino Foundation. « Une justice adéquate dans une affaire comme celle-ci est essentielle pour garantir que les rhinocéros sont à l'abri d'un futur braconnage », a-t-elle ajouté. Les autorités indiquent que la plupart des rhinocéros ont été abattues pour leurs cornes, qui sont ensuite vendues à des intermédiaires en Chine. Ces cornes sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise, mais leur efficacité est contestée par la communauté scientifique. « Pour beaucoup de braconniers, de telles actions sont souvent motivées par des difficultés économiques. Notre responsabilité n'est pas seulement d'interdire (le braconnage), mais aussi de fournir une éducation et de sensibiliser l'opinion », a déclaré Irfan Suryana, membre d'un collectif de protection de l'environnement établi autour du parc national. Selon les autorités, les peines infligées cette semaine constituent les sanctions les plus élevées jamais encourues en Indonésie pour des faits de braconnage. Elles devraient avoir un effet dissuasif et aider à briser la chaîne du braconnage. Ardi Andono, chef du parc national d'Ujung Kulon, a déclaré à l'AFP : « Cela devrait avoir un effet dissuasif. Nous nous efforcerons de briser la chaîne du braconnage ». Des mesures supplémentaires seront prises pour renforcer la surveillance des entrées du parc et les patrouilles. Trois des braconniers condamnés envisagent d'interjeter appel de leur condamnation.





LaCroix / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Braconnage Rhinocéros De Java Indonésie Parc National D'ujung Kulon Peines Faune Sauvage Médecine Traditionnelle Chinoise

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Indonésie: 16 morts et 10 blessés dans un glissement de terrain sur l'île de JavaIndonésie: 16 morts et 10 blessés dans un glissement de terrain sur l'île de Java

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »