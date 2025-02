Les Bouches-du-Rhône lancent un dispositif inédit de 'Lieux refuge' contre le harcèlement de rue

Le Département des Bouches-du-Rhône a mis en place un nouveau dispositif de sécurité pour protéger les personnes victimes de harcèlement de rue. 37 « Lieux refuge », situés à Marseille et dans les communes environnantes, offrent un abri et un accompagnement aux personnes en danger.

Depuis novembre 2023, toute personne en in sécurité , harcelée ou victime de violences peut trouver refuge dans l'une des 37 antennes du Département des Bouches-du-Rhône labellisées « Lieux refuge ». Dans sa lutte contre toutes les formes de discrimination et de violences, notamment les violences intrafamiliales, les violences sexistes et sexuelles, le Département a décidé fin 2023 de s'attaquer aux faits de harcèlement de rue en mettant en place un dispositif inédit : les Lieux refuge.

Aujourd'hui, le territoire compte 37 « lieux refuge » Ces bâtiments, gardés par des agents de sécurité formés, accueillent toute personne en danger et l'accompagnent auprès d'un référent compétent. La protection, l'écoute et le rassurage des victimes sont au cœur de ce dispositif. Une fois en sécurité à l'intérieur des locaux, la personne est écoutée, rassurée et orientée si nécessaire. Les équipes du Lieu refuge peuvent également prévenir un proche ou les services de secours, selon les besoins exprimés par la personne accueillie et/ou la gravité de la situation. Ces Lieux refuge du Département offrent un abri aux personnes se sentant en danger imminent. Tous les publics sont concernés par ce dispositif, même si certains, comme les femmes, les enfants et adolescents, les personnes âgées et les personnes LGBTQIA+ , apparaissent plus vulnérables et sont davantage susceptibles d'être importunés dans l'espace public.Les Bouches-du-Rhône abritent 37 lieux refuge : 22 à Marseille et 15 hors Marseille. Sur chaque lieu, un logo apposé sur la façade vient matérialiser la présence d'un « lieu refuge » pour les victimes. Le Département a également créé une carte interactive (ci-dessous) pour recenser tous les établissements. L'Hôtel du Département situé sur l’esplanade Saint-Just, 52 avenue de Saint-Just, 13004 Marseille, constitue un accueil ouvert 24h/24 et 7j/7 pour les victimes. En dehors des horaires d’ouverture au public, il faut sonner pour alerter les agents de sécurité présents sur site 24h/24. Toutes ces informations sont également disponibles sur les applications de géolocalisation UMAY et FLAG!. Umay est une application qui recense, via une cartographie dynamique, des 'safe places' où vous rendre en cas de danger ou sentiment d’insécurité. Elle permet de sécuriser vos déplacements en permettant aux personnes de votre choix de vous géolocaliser et de suivre votre parcours en temps réel. De plus, il est possible de signaler des zones potentiellement à risque (sentiment d’insécurité, harcèlement ou agression) afin de permettre à l’ensemble des utilisateurs de UMAY de les contourner lorsqu’elles se trouvent sur leur trajet. L’application Flag! permet aux victimes d’agressions ou discriminations anti-LGBTQIA+ d’identifier, grâce à un système de géolocalisation, des 'lieux sûrs' à proximité pour se réfugier rapidement et de signaler les faits





