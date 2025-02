Les Bots IA et les Fausses Informations : Un Défi Pour la Confiance dans l'Actualité

Une étude de la BBC révèle que les bots IA, notamment pour la génération de résumés d'actualité, sont encore loin d'être fiables. La moitié des réponses testées contenaient des erreurs factuelles significatives, soulevant des inquiétudes quant à leur potentiel à propager des fausses informations et à saper la confiance dans les médias.

Les résumés d'actualité, ce n'est toujours pas ça pour les bots IA. La BBC a testé quatre d'entre eux, et la moitié des réponses générées contient des erreurs plus ou moins importantes. La BBC a constaté que 51 % des réponses portant sur des requêtes liées à l'actualité et aux nouvelles présentaient des erreurs. Cette étude a été menée en décembre (en temps normal, l'entreprise bloque l'accès de son contenu aux bots IA).

Les réponses générées par ces IA ont ensuite été passées au crible par des journalistes spécialisées dans les faits d'actualité résumés par les bots. Comme on le voit, les résultats ne sont guère encourageants, même si quelques-uns étaient assez précis. Quelques exemples parmi tant d'autres : Copilot a affirmé que des pertes de mémoire et des trous noirs avaient amené Gisèle Pelicot à découvrir les crimes dont elle avait été victime. Or, ce sont les policiers qui lui ont révélé les viols, en lui montrant des vidéos retrouvées après l'arrestation de son mari. Gemini a expliqué que le NHS, le service de santé britannique, ne recommandait pas la cigarette électronique pour arrêter de fumer (au contraire, le NHS suggère de cette solution intérimaire). ChatGPT et Copilot ont également assuré que Rishi Sunak, ancien Premier ministre britannique, et Nicola Sturgeon, son homologue en Écosse, étaient toujours aux affaires — c'est faux. Les bots ont des difficultés à « différencier l'opinion du fait, adoptaient un ton éditorial et omettaient souvent des éléments de contexte essentiels. Il n’est pas difficile de voir à quelle vitesse la déformation de la réalité par l’IA pourrait saper une confiance déjà fragile dans les faits et les informations vérifiées. Nous vivons une époque troublée, et combien de temps faudra-t-il avant qu’un titre altéré par l’IA ne cause des dommages significatifs dans le monde réel ? Les entreprises qui développent des outils d’IA générative jouent avec le feu. La BBC demande aux fournisseurs IA de donner le contrôle aux éditeurs de presse sur l’utilisation de leur contenu et la manière dont il est exploité. Le débat fait rage, et il est loin d’être terminé. Alors qu’Apple Intelligence a été pris en flagrant délit de raconter de grosses bêtises, le constructeur s’apprête à intégrer des mesures de sécurité dans les apps de presse. Il faudra sûrement aller plus loin pour bâtir un lien de confiance entre l’utilisateur, l’IA, et les éditeurs





01net / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Médias IA Bots Fausses Informations Médias BBC Confianc

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Agirc-Arrco: Prudence face aux fausses informations sur les retraitesLe site de la fédération des caisses de retraites complémentaires met en garde contre la circulation de fausses informations sur Internet concernant les retraites Agirc-Arrco. L'organisme précise que le maintien de la retraite ou de la pension de réversion n'est pas lié à une condition de ressources et que les retraités n'ont pas d'obligation de déclarer leurs revenus sauf dans des cas particuliers de cumul emploi-retraite.

Lire la suite »

Attention aux fausses informations sur les déclarations de ressources pour la retraiteCertaines informations en ligne circulent affirmant que les retraités doivent obligatoirement fournir une déclaration de ressources à l'Agirc-Arrco pour toucher leur pension. L'organisme met en garde contre ces fausses informations et rappelle que le versement de la pension n'est pas lié à cette condition.

Lire la suite »

Procès en révision d'Aymen Ibrahim : Les procès-verbaux sont entachés de fausses informationsUn tribunal de Nanterre se penche sur le cas d'un Egyptien condamné à tort en 2017 suite à un procès-verbal mensonger signé par deux policiers. Le parquet a requis la relaxe.

Lire la suite »

Serveur non sécurisé révèle des données personnelles de millions de voyageursUn serveur non sécurisé contenant des informations sensibles de millions de voyageurs a été découvert sur le web. Les données, apparemment collectées par un grand groupe hôtelier français, étaient accessibles à tous sans aucune protection. L'interface Kibana exposait les données, permettant aux utilisateurs de les visualiser et d'explorer. Les informations compromises incluent les noms, les adresses emails, les numéros de téléphone, les dates de naissance, les codes de pays, les langues parlées et des détails sur les séjours dans les hôtels.

Lire la suite »

La Commission européenne enquête sur X (ex-Twitter) pour propagande de fausses informationsLa Commission européenne prend de nouvelles mesures techniques pour enquêter sur X (ex-Twitter) soupçonné de propager de fausses informations et de manipuler le débat public en Europe. L'enquête a été lancée après de nouvelles provocations d'Elon Musk, accusé de soutenir l'extrême droite en Europe. La Commission demande à X de fournir des documents internes sur ses systèmes de recommandation et de conserver les informations concernant les changements futurs dans ses algorithmes.

Lire la suite »

Tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions : les dates et les informations clésDécouvrez les dates et les détails du tirage au sort des playoffs de la Ligue des Champions, qui déterminera les confrontations pour les huitièmes de finale.

Lire la suite »