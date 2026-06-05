Les bons réflexes pour limiter les réveils nocturnes

Les nuits d'été ont leur charme, mais elles ont aussi leurs revers. Quand la température ne descend pas en dessous des 25°C et que le moindre drap devient étouffant, beaucoup voient leur nuit s'interrompre en plein milieu. Réveil à 2 h, 3 h ou 4 h du matin, yeux grands ouverts : comment réussir à se rendormir quand le sommeil s'est évaporé ?

Les nuits d'été ont leur charme, mais elles ont aussi leurs revers. Quand la température ne descend pas en dessous des 25°C et que le moindre drap devient étouffant, beaucoup voient leur nuit s'interrompre en plein milieu.

Réveil à 2 h, 3 h ou 4 h du matin, yeux grands ouverts : comment réussir à se rendormir quand le sommeil s'est évaporé ? Avec la canicule qui s'était installée sur de nombreuses régions de France ces derniers jours, la chaleur nocturne fragilise le sommeil profond et augmente les réveils nocturnes. Et quand l'insomnie s'installe, certains réflexes peuvent aggraver la situation.

Pourtant, il existe des astuces simples, validées par les spécialistes du sommeil, pour retrouver un état de calme propice à l'endormissement. Pourquoi il ne faut surtout pas allumer la lumière Premier réflexe à oublier : appuyer sur l'interrupteur. La lumière artificielle, même brève, interrompt la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cela vaut aussi pour une simple visite aux toilettes.

Pour éviter de se cogner dans le noir sans se réveiller totalement, une veilleuse à lumière tamisée est la meilleure alliée. Elle suffit à éclairer le chemin, sans signaler à votre cerveau qu'il est temps de se lever. Même combat avec les écrans. Allumer son téléphone pour jeter un œil à l'heure ou faire défiler les réseaux sociaux est un piège.

La lumière bleue et l'avalanche d'informations stimulent le cerveau au moment où il devrait ralentir. L'astuce est simple : éloigner le téléphone de la table de chevet, voire le laisser dans une autre pièce. L'objectif n'est pas de forcer le retour du sommeil, mais de recréer les conditions favorables pour qu'il revienne naturellement. Plusieurs techniques de relaxation permettent d'y parvenir, sans médication.

Enfin, si le sommeil ne revient pas au bout de 20 minutes, mieux vaut sortir du lit. Sans allumer les lumières fortes, occupez-vous d'une activité monotone : lire un manuel, faire un coloriage, ou plier du linge. Le cerveau s'ennuie et relâche progressivement sa vigilance, ce qui ouvre la voie au sommeil





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