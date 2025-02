Les Bleus visent la couronne européenne de badminton face au Danemark

L'équipe de France de badminton, finaliste des deux dernières éditions, s'engage dans les Championnats d'Europe par équipes mixtes à Bakou avec l'ambition de remporter le titre. Le Danemark, grand favori, reste une montagne à escalader, mais les Bleus s'avancent avec confiance et détermination.

Finalistes des deux dernières éditions, les Bleus abordent les Championnats d'Europe par équipes mixtes en Azerbaïdjan ce mercredi avec l'ambition de s'imposer enfin. Mais le Danemark s'annonce favori, comme d'habitude. Ceux qui ont le souci du détail auront remarqué que la plupart des joueuses françaises posent en chaussettes sur la photo de groupe à l'Insep publiée ci-dessus.

Mais il ne faut pas y voir de message subliminal : les Bleus sont fin prêts pour les Championnats d'Europe de badminton par équipes mixtes qui s'ouvrent ce mercredi à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Le groupe annoncé en janvier n'a pas connu de forfait et ce sont des Français au top de leur forme, bien échauffés par la tenue des Championnats nationaux à Chambly, qui commenceront par défier l'Allemagne à partir de ce mercredi midi pour la première rencontre de poule. Jusqu'où l'aventure peut-elle mener ? La tradition veut désormais que la France parvienne en finale, le résultat des deux dernières éditions. Et l'habitude veut aussi qu'elle finisse par chuter devant le Danemark, le presque indétrônable maître du continent, qui n'a laissé échapper le titre qu'une seule fois lors des quinze derniers Championnats (en 2013, face à l'Allemagne). Les Scandinaves sont grands, expérimentés, mieux classés dans presque tous les tableaux, et ils représentent donc une montagne. Mais les Bleus partent à son assaut avec des espoirs, bien que teintés de précaution. « L'objectif est de se battre pour le titre, avance Fernando Rivas, qui supervise les équipes de France seniors. On sait que ce ne sera pas facile sur ce format face au Danemark car on joue un maître de chaque discipline. On peut perdre 5-0, mais on peut aussi gagner 3-2. » La France doit terminer en tête de sa poule. L'idéal serait de ne pas affronter le favori avant la finale. Pour que ce scénario se réalise, la France devra très probablement terminer en tête de sa poule où figurent donc l'Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque. Rien d'insurmontable car les Bleus progressent d'année en année dans le bad mondial. En 2024, ils ont décroché leurs premières médailles d'or européennes en individuel (le mixte Delrue/Gicquel et le double dames Tran/Lambert). Sur le World Tour, les hommes ne cessent de faire de dégâts en simple : Alex Lanier s'est révélé en gagnant un tournoi Super 750 au Japon, tandis que Toma Junior Popov et Christo Popov font aussi trembler les meilleurs. Les Bleus ont définitivement changé de statut, Lanier le sent. « On a une équipe très forte, on fait peur à toute l'Europe, pense le nouveau champion de France de 20 ans, aujourd'hui 17e mondial. Il va falloir se nourrir de cette force. Honnêtement, je crois à la victoire. On n'en a peut-être jamais été aussi proches. » Il y a deux ans, l'équipe de France n'avait pas été loin de renverser la table à Aire-sur-la-Lys (2-3), dans le Pas-de-Calais. Mais le groupe danois était sans doute un peu moins étoffé qu'il le sera cette semaine. Aux cadors du simple que sont Viktor Axelsen et Anders Antonsen, les Scandinaves vont ajouter leur paire n° 1 mondiale en double hommes (Astrup/Rasmussen), tandis que les candidates pour le simple dames présentent de sérieuses références. Delphine Delrue prévient : « Il faudra être parfait sur tous les matches. » Avant d'en arriver là, les Bleus ne doivent pas oublier de gagner en poule. Ensuite, il sera temps de penser à la stratégie : aux choix de joueurs, à l'ordre des matches, aux paires à reconstituer et à tout ce qui pourrait gripper la machine danoise. Jouer en chaussettes, finalement, c'est peut-être une idée.





