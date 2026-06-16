Les Bleus ont la liberté de ne pas s'exprimer sur le cas de Christophe Gleizes, dit Philippe Diallo

Le président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo a estimé que les joueurs de l'équipe de France avaient "la liberté de ne pas s'exprimer" sur le sort du journaliste emprisonné en Algérie Christophe Gleizes. Il rappelle que le foot français s'est "mobilisé" pour sa libération.

Le président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo a estimé que les joueurs de l'équipe de France avaient "la liberté de ne pas s'exprimer" sur le sort du journaliste emprisonné en Algérie Christophe Gleizes .

Il rappelle que le foot français s'est "mobilisé" pour sa libération. Philippe Diallo a précisé qu'il ne voulait pas s'exprimer au nom de ces joueurs, il leur appartient de parler ou de ne pas parler. Le président de la Fédération française de football a également rappelé que le football français est engagé pour la libération de Christophe Gleizes et qu'il faut faire preuve d'extrême diplomatie pour convaincre que le gouvernement algérien devrait faire preuve de clémence vis-à-vis de ce journaliste.

Il a également rappelé que le gouvernement français gère également ce dossier en parallèle. Le journaliste Christophe Gleizes a été condamné à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme" après un reportage en 2024 sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK). Il espère à présent obtenir une grâce présidentielle.

La mère et le beau-père du journaliste ont confirmé avoir envoyé des messages à Kylian Mbappé, Karim Benzema, Zinédine Zidane pour leur demander un soutien officiel, sans réponse





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