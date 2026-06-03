Les joueurs de l'équipe nationale peuvent faire des campagnes publicitaires très rentables en cas de victoire à la Coupe du monde.

Les Bleus ont beaucoup à gagner en cas de victoire à la Coupe du monde. Une victoire finale ferait entrer les Bleus dans une nouvelle dimension sportive et marketing.

Les joueurs de l'équipe nationale peuvent faire des campagnes publicitaires très rentables, notamment avec les grandes marques internationales. Les vainqueurs de la Coupe du monde sont souvent visibles dans des campagnes publicitaires bien après leur retraite. Zinédine Zidane, par exemple, est toujours présent dans des campagnes pour Montblanc ou Sorare. Les joueurs qui ont gagné la Coupe du monde peuvent gagner entre 200 000 et 2 millions d'euros en droits d'image.

Les joueurs qui ne sont pas aussi demandés peuvent gagner entre 100 000 et 200 000 euros. Les joueurs offensifs sont les mieux lotis en termes de valorisation aux yeux des annonceurs. Mais en dehors du résultat sportif pur, ce n'est pas forcément celui qui va planter le plus de buts qui va être le plus valorisé.

Un joueur auteur d'une action inoubliable ou à la personnalité différente de celle de ses collègues peut espérer sortir de l'ombre, mais ces cas sont plus rares





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