Les Bleus ont choisi un camp de repli paisible pour préparer leur entrée dans la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal ce mardi. Leur quartier à Jersey City est loin de l'agitation de Manhattan.

Les Bleus installés à l'abri du tumulte à New York avant leur premier match de la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal . Installés à Jersey City , face à Manhattan mais loin de son agitation, les Bleus ont choisi un camp de repli paisible pour préparer leur entrée dans la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal ce mardi.

Les Bleus, qui ont atterri à New York ce dimanche soir, ont pris leurs quartiers new-yorkais après avoir voyagé depuis Boston, où se trouve leur camp de base, à moins de 48 heures de leur premier match de Coupe du monde contre le Sénégal ce mardi. Quelques instants avant leur arrivée, en fin d'après-midi heure locale, rien ne laissait présager autour de l'hôtel Westin que les champions du monde 2018 allaient y poser leurs valises.

Il fallait entrer dans l'établissement cinq étoiles pour y dénicher plus d'indices, avec la présence d'une poignée de policiers fédéraux et le déploiement discret du personnel d'une société de sécurité privée, engagée pour l'occasion. Le quartier va surprendre les Français s'ils imaginent New York comme une forêt de gratte-ciel, de taxis jaunes et de trottoirs saturés. Ici, à Newport, dans le sud de Jersey City, c'est une autre ville et une ambiance bien plus feutrée, sur les rives de l'Hudson.

À environ un mile à vol d'oiseau de l'effervescence de Manhattan, dont on peut admirer la skyline depuis le bord de la marina, l'hôtel se dresse dans une zone qui ressemble davantage à une maquette urbaine qu'à un décor de cinéma





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