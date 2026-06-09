Les Bleus face au défi du Mondial : l'éclat d'Olise et les doutes sur Mbappé

L'équipe de France s'impose face à l'Irlande du Nord grâce à un triplé de Michael Olise, mais la maladresse de Kylian Mbappé soulève des questions sur le système offensif à quatre attaquants.

À quelques jours seulement du coup d'envoi de la Coupe du monde, l'équipe de France a livré une prestation riche en enseignements au stade Pierre-Mauroy de Lille.

Face à l'Irlande du Nord, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés sur le score de 3-1, laissant planer un sentiment de satisfaction globale, mais teinté d'interrogations tactiques. Le grand artisan de ce succès a sans conteste été Michael Olise. L'attaquant du Bayern Munich a littéralement éclipsé ses coéquipiers en signant un triplé magistral, confirmant son statut de joueur indispensable.

Entre une reprise de volée spectaculaire et un tir enroulé millimétré dans la lucarne opposée, Olise a démontré une aisance technique rare, portant son bilan à sept buts en dix-sept sélections. Son influence sur le jeu, particulièrement depuis son aile droite où il excelle également en club, fait désormais de lui un candidat sérieux pour les futures distinctions individuelles mondiales.

Le natif de Londres a su s'imposer comme l'élément moteur d'un collectif en quête de repères avant le grand départ pour les États-Unis. Ce match a également servi de laboratoire pour le système tactique de Didier Deschamps. Le sélectionneur a opté pour un schéma en 4-2-3-1, permettant d'aligner quatre joueurs offensifs titulaires. Dans cette configuration, Désiré Doué a particulièrement brillé.

Très actif dans la récupération du ballon et faisant preuve d'une grande intensité, le jeune talent a su s'imposer face à la concurrence de Bradley Barcola et Rayan Cherki. Cette animation offensive, caractérisée par un mouvement constant et un dézonage permanent, semble plaire aux joueurs, notamment à Ousmane Dembélé qui apprécie cette liberté de mouvement.

Toutefois, cette volonté de fluidité demande une rigueur défensive accrue lors de la perte du ballon, un point sur lequel le staff technique devra insister avant d'affronter le Sénégal, un adversaire bien plus coriace que les Britanniques. La capacité des attaquants à redescendre pour aider le milieu de terrain sera déterminante pour éviter des ruptures préjudiciables dans l'axe central.

Cependant, le tableau n'est pas totalement idyllique, car les performances des cadres du front d'attaque ont laissé perplexe. Kylian Mbappé, le capitaine et leader naturel, a connu une soirée frustrante. Malgré plusieurs tentatives, le Ballon d'Or n'a réussi à cadrer aucun de ses six tirs, se montrant anormalement maladroit et souvent pris au piège du hors-jeu.

Cette inefficacité pourrait être le reflet d'une certaine tension psychologique, alors que le joueur tente d'approcher le record historique de 57 buts détenu par Olivier Giroud. Quant à Ousmane Dembélé, s'il a montré des signes encourageants dans un rôle plus axial, son rendement reste irrégulier. La question fondamentale demeure : la France peut-elle réellement s'appuyer sur quatre attaquants sans déséquilibrer son bloc équipe et s'exposer aux contre-attaques ?

Alors que les Bleus s'apprêtent à s'envoler pour le sol américain, le bilan de cette préparation est contrasté. Si la victoire finale apporte la sérénité nécessaire, les disparités de niveau entre l'éclat d'Olise et les difficultés de Mbappé obligent Didier Deschamps à une réflexion profonde. Le match contre le Sénégal, prévu le 16 juin, sera le véritable test de vérité pour ce système hybride.

Le défi sera de transformer cette puissance offensive brute en une machine cohérente et disciplinée, capable de résister aux pressions d'un tournoi mondial. Entre confiance retrouvée et doutes persistants, l'équipe de France s'engage dans la phase finale avec l'ambition de décrocher un nouveau sacre, tout en espérant que ses stars retrouvent leur précision chirurgicale au moment opportun





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