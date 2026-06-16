Les Bleus entrent en Coupe du monde : le dernier défi de Deschamps et la quête de Mbappé

L'équipe de France débute sa Coupe du monde face au Sénégal avec l'ambition de briller. Didier Deschamps entame sa dernière danse, tandis que Kylian Mbappé poursuit sa quête de gloire.

Cette fois, ça y est : les Bleus débutent la Coupe du monde en connaissant le chemin jusqu'aux étoiles et avec un Kylian Mbappé en mission.

L'équipe de France retrouve la Coupe du monde, le Sénégal, et la puissance des beaux jours, mardi soir (21 heures), près de New York, pour son entrée en compétition. Ici commence la dernière danse de Didier Deschamps. Ici recommence la quête de Kylian Mbappé.

Illuminée d'orange et de bleu dès la tombée du jour, comme si ses nuits n'allaient plus jamais être les mêmes, l'équipe de France s'apprête à entrer en scène, à vivre l'aube d'une nouvelle Coupe du monde et à laisser derrière elle la fierté et la douleur d'une finale perdue, une finale de tous les sentiments que le temps n'a pas dissous. C'est à Doha que de reprendre le fil de la Coupe du monde en démarrant sur le stade même de la prochaine finale, ce vaste vaisseau posé sur une grande plaine du New Jersey, de l'autre côté de l'Hudson.

La Coupe du monde est une enfance et une quête sans cesse recommencées, jusqu'à cette manière de retrouver le Sénégal, vingt-quatre ans après la défaite de Séoul (0-1), une équipe qui est un peu plus qu'un adversaire, avec ses dix joueurs nés en France, qui a gagné la CAN sur le terrain et propose l'ambition d'un continent émergeant qui a enfin obtenu, à travers la Coupe du monde à 48, une représentation à sa mesure. Du haut de ses deux finales d'affilée, série en cours, quatre sur les sept dernières éditions, l'équipe de France peut difficilement se cacher, même si Didier Deschamps a tenté de se dissimuler à l'ombre de l'Espagne, qui a tout fait pour se débarrasser de l'étiquette.

Il s'attache à ces premiers matches de la compétition, d'ordinaire, une excitation et un danger considérables, parce qu'on en finit avec une longue attente, parce que continue de courir l'idée qu'ils donnent un ton et annoncent la suite, et parce que la pression de la compétition, à deux qualifiés par groupe, était immédiate en cas d'ennuis. Mais dans une phase finale qui va garder huit meilleurs troisièmes sur douze pour compter, au bout de trois semaines, le même nombre d'équipes qualifiées qu'il y a quatre ans, au premier jour (32), il sera plus difficile qu'avant de ne pas se qualifier, même dans le groupe le plus dense de l'été américain.

Il suffira peut-être même de battre l'Irak, à Philadelphie, lundi prochain. Mais ce n'est pas d'un strapontin dont on rêve pour les Bleus, plutôt de la possibilité d'un trône, ce qui passe toujours par un premier tour à l'endroit. Cette 23e Coupe du monde dessine tout à la fois la quête d'une équipe, d'un sélectionneur, et de son capitaine.

Ici commence la dernière danse de Deschamps, intégrée au décor depuis de longs mois ; il nous a presque semblé qu'il n'en a conçu aucune pression particulière, à la veille de son septième premier match à la tête des Bleus dans une phase finale, pas le moindre agacement à l'horizon, pas le moindre message un peu soucieux à faire passer. Il a protégé Kylian Mbappé d'un long aller-retour en voiture, mais rien ne pourra le protéger de ce qui l'attend, à l'aube des semaines qui vont donner un sens à sa saison, et même à sa carrière.

Les plus grands joueurs du monde ne savent jamais s'ils auront une nouvelle chance, et les autres non plus, mais la statistique est là, imparable : Mbappé est allé en finale et il a marqué chaque fois qu'il a disputé la Coupe du monde.

Devenue une figure clivante depuis que la fin de son aventure parisienne a orienté la polémique, et depuis des prises de position qui l'ont empêché, parfois, d'être le capitaine de l'équipe de France de tout le monde, il reste à ce jour celui par lequel tout arrive, à moins que Michael Olise ne continue à faire exploser ce mélange de foudre et de soie, à la surface d'une saison dont il a été l'un des acteurs majeurs





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