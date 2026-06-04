Les Bleus entament leur préparation mondiale face à la Côte d’Ivoire à Nantes

À moins de deux semaines du coup d'envoi à New York, la France lance sa campagne de préparation avec un match amical contre la Côte d'Ivoire à la Beaujoire. Didier Deschamps testera plusieurs attaquants et affermira le 4-2-3-1 avant le tournoi.

À douze jours de son entrée en compétition à New York, le onze de France entame sa phase préparatoire en accueillant la Côte d’Ivoire ce jeudi soir à la Beaujoire, à Nantes.

Le match, prévu à 21 h 10, constitue le premier véritable test avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, qui débutera dans une semaine. Après une saison de clubs riche en succès et quelques jours de repos, les Bleus profitent d'une atmosphère plus détendue pour affiner leurs schémas tactiques et évaluer les jeunes talents qui pourraient rejoindre le groupe titulaire.

Le sélectionneur Didier Deschamps a indiqué qu'il souhaitait donner du temps de jeu à plusieurs attaquants, notamment Ousmane Dembélé, ainsi qu'à deux jeunes espoirs, Désiré Doué ou Bradley Barcola, afin de mesurer leurs performances dans un contexte international. L'objectif n'est pas seulement de peaufiner le côté offensif, mais aussi de consolider le système 4‑2‑3‑1 qui a porté la France jusqu'en finale de la Ligue des champions, en s'appuyant sur le jeu de Michael Olise et la créativité de Kylian Mbappé.

Le contexte mondial de la compétition renforce l'importance de ce match de préparation. Alors que l'Angleterre s'entraîne en Floride, le Brésil à New Jersey, l'Argentine à Kansas City, la France se prépare à deux rencontres sur sol français avant de s'envoler vers Boston, où elle s'installera six jours avant son premier match officiel contre le Sénégal le 16 juin à New York.

La rencontre contre la Côte d’Ivoire sera donc un véritable baromètre pour jauger la forme physique et la cohésion des joueurs, tout en offrant aux supporters une première impression du groupe qui défendra les couleurs tricolores sur la scène mondiale. Les médias soulignent également le regain de confiance de l'équipe, qui a repris la première place du classement FIFA, un succès qui, bien que symbolique, reflète une dynamique positive à exploiter.

Dans les semaines à venir, la préparation française se poursuivra avec un déplacement à Lille pour affronter l'Irlande du Nord, suivi de matchs supplémentaires qui permettront à Deschamps de finaliser ses choix. Le sélectionneur pourra ainsi ajuster les temps de jeu, équilibrer les rotations et préparer le groupe à faire face à la pression d'un tournoi qui ne laisse aucune marge d'erreur.

L'enjeu majeur demeure la création d'une équipe solide, capable de rivaliser avec les meilleures nations lors de la phase de groupes, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux imprévus tactiques. Cette préparation, à la fois intensive et stratégique, marque le point de départ d'une aventure qui, pour les Bleus, ne fait que commencer





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