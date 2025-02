Les Bleus dévoilent leur liste pour la rencontre contre l'Italie

La liste des 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié pour la préparation de la troisième journée du Tournoi des Six Nations face à l'Italie a été dévoilée.

Sans surprise, le troisième ligne Lenni Nouchi (21 ans, 2 sélections ) est une nouvelle fois le seul joueur du MHR retenu dans le groupe des 42 joueurs sélectionnés pour la préparation de la troisième journée du Tournoi. Avec Ntamack Pour le reste, Fabien Galthié et son staff ont misé sur la continuité en convoquant la majorité des joueurs qui ont préparé la rencontre face à l’Angleterre.

Suspendu après son carton rouge lors de la victoire inaugurale contre le pays de Galles (43-0), l'ouvreur Romain Ntamack est également convoqué pour cette semaine d’entraînement. La liste des 42 pour l'Italie est composée de nombreux joueurs expérimentés, notamment dans les lignes avant. Parmi les piliers retenus, on retrouve des noms comme Dorian Aldegheri (Toulouse), Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Sipili Falatea (Bordeaux-Bègles), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Rabah Slimani (Leinster) et Reda Wardi (La Rochelle). Au niveau des talonneurs, Julien Marchand (Toulouse) et Peato Mauvaka (Toulouse) sont présents, tandis que les deuxième lignes sont représentées par Hugo Auradou (Pau), Joshua Brennan (Toulouse), Thibaud Flament (Toulouse), Mickaël Guillard (Lyon) et Romain Taofifenua (Racing 92). Les troisième lignes comptent de nombreuses stars du rugby français, telles que Grégory Alldritt (La Rochelle), Paul Boudehent (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Marko Gazzotti (Bordeaux-Bègles), Oscar Jegou (La Rochelle), Anthony Jelonch (Toulouse), Lenni Nouchi (Montpellier) et Alexandre Roumat (27 ans, 9 sélections). Au poste de demi de mêlée, on retrouve des noms comme Antoine Dupont (Toulouse), Nolann Le Garrec (Racing 92) et Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles). Les demi d'ouverture sont représentés par Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Louis Le Brun (Castres) et Romain Ntamack (Toulouse). Enfin, les centres, ailiers et arrières sont également bien représentés dans cette liste





Midilibre

Rugby Six Nations France Italie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

